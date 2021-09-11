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〈房產〉台中太平區大樓住宅交易熱 5年成交量成長1.18倍

鉅亨網記者張欽發 台北
台中太平區大樓住宅交易熱，5年成交量成長1.18倍。(圖：業者提供)
台中太平區大樓住宅交易熱，5年成交量成長1.18倍。(圖：業者提供)
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台中太平區房產

台中市北屯區及太平區成為大樓產品交易熱區，太平區因需求穩定走高及建商陸續進入開發，吸引首購族群的加入，大樓住宅產品 5 年來成交成長 1.18 倍，隨著台中市產業區位依規劃移往太平區，吸引包括順天、富宇及佳福等建商進駐卡位。

房仲業者統計顯示，台中市太平區大樓產品交易量，在 2016-2020 年 5 年間，成交戶數數由 1141 戶拉升至 2489 戶，成長 1.18 倍，交易量成長持續帶動成交均價走高。

烏日區、潭子區、太平區受惠交通、重大投資等利多加持，堪稱是台中市首購三大潛力區，東森房屋太平中山加盟店店東林俊亨表示，近年來因為台中市太平區人口結構的改變，導致建商推案型態由透天轉推大樓，自 2017 年開始，大樓產品交易量就急速竄升。太平區購屋客群以 25-40 歲的首購族為主，以需要 2-3 房的新婚小家庭，去化速度極快。

林俊亨分析，未來交易熱區應會落在北屯廍子重劃區、太平市區與太平新光重劃區一帶，目前在新光重劃區，建商推案量如日中天，順天、富宇及佳福等建商紛紛卡位，加上目前受惠於太平工業區引進大量就業市場，以及正在準備起飛的太平產業園區，將會不斷引進大量外圍人口，帶動住宅產品的需求。

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