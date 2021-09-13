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Uber再吃敗訴 荷蘭法院判定Uber司機為僱員

鉅亨網編譯林薏禎
Uber再吃敗訴 荷蘭法院判定Uber司機為僱員 (圖：AFP)
Uber再吃敗訴 荷蘭法院判定Uber司機為僱員 (圖：AFP)
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Uber荷蘭司機勞工權益承包商

荷蘭地方法院週一 (13 日) 裁定，Uber(UBER-US) 應將旗下司機視為員工，得以享有更多勞工權益，而非獨立承包商。繼年初在英國後，Uber 再度因勞工權益吃下敗訴。

阿姆斯特丹地方法院判決指出，Uber 與旗下司機間的法定關係符合僱傭合約的所有特徵，代表 Uber 必須依照勞資協議要求，來維護司機權益，且在某些情況下，Uber 司機有權要求補發薪資。

此外，法院還以未能遵守勞資協議為由，下令 Uber 向荷蘭最大工會 FNV 支付 5 萬歐元賠償金。

FNV 副主席 Zakaria Boufangacha 表示，在法院裁決下，Uber 司機現在已自動成為 Uber 旗下受僱員工，將享有最低薪資、帶薪假等勞工權益。

Uber 對上述裁決表示不滿，決定提出上訴，並稱該公司沒有在荷蘭雇用司機的計畫。

今年 2 月，英國最高法院一致判決，Uber 應將司機列為勞工身份，而非獨立承包商，Uber 也在隔月宣布與英國總工會達成協議，確保英國的 Uber 駕駛享有勞工就業權益。

至於美國市場方面，目前 Uber 仍在當地工會、民權團體及國會議員就零工權益議題進行爭論。

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