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〈美股早盤〉美股全面高開 道瓊開盤彈逾200點、那指轉跌

鉅亨網編譯林薏禎
〈美股早盤〉美股全面高開 道瓊開盤彈逾200點、那指轉跌 (圖：AFP)
〈美股早盤〉美股全面高開 道瓊開盤彈逾200點、那指轉跌 (圖：AFP)
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美股早盤通膨CPI油價能源股預算案企業增稅

美股週一 (13 日全面開高，道瓊工業指數終止連日跌勢，截稿前強彈 270 點或 0.8％，那斯達克綜合指數開高於平盤震盪後轉跌，小跌近 0.1%，標普 500 指數漲 0.4％，費半漲 0.9%，國際油價創逾 1 個月新高，續領能源股走揚。

疫情消息面，美國確診病例似乎正逐步下滑，美國疾病預防及管制中心 (CDC) 數據顯示，截至上週五 (10 日) 的 7 日平均確診數為 13.6 萬，低於 8 月底的 15.7 萬。

本週將公布美國最新消費者物價指數 (CPI) 和零售銷售數據，市場將密切關注，經濟復甦期間的物價上漲壓力是否進一步擴大，以及數據發布後 Fed 政策的可能動向。

經濟學家普遍預計，美國 8 月 CPI 將自上月的 10 年高點回落，年增率估 5.3%；8 月零售銷售估月減 0.8%，延續 7 月跌勢。

通膨數據發布前夕，10 年期美債殖利率幾乎沒有變化，截稿前小幅下滑至 1.333％，美元小漲 0.2%。

另一方面，有報導傳出美國眾院民主黨人計畫提出企業加稅計劃，以支應 3.5 兆美元的預算案，據知情人士透露，美國最高企業稅率可能自 21% 調升至 26.5%。

然而，出自於對國家龐大債務的擔憂，民主黨參議員曼欽 (Joe Manchin) 週日 (12 日) 表示不會投票支持 3.5 兆美元的預算法案，且不認為有辦法趕在眾議院議長佩洛西設定的 9 月 27 日前通過法案。

大宗商品市場面，颶風艾達 (Ida) 過境後造成的破壞，仍持續干擾美國原油生產，帶動油價走揚。截稿前西德州中質原油 (WTI) 期貨漲 1.3％，至 70.64 美元，布蘭特原油期貨漲 1.0％，至 73.64 美元，能源股續繼續走強。

個股消息面，《金融時報》引述知情人士報導，中國監管機構打算要求螞蟻集團拆分旗下支付寶貸款業務，包含「花唄」和「借唄」。

受消息打擊，阿里巴巴 (BABA-US) 開盤跌 2.6%，其他中概科技股如嗶哩嗶哩 (BILI-US)、網易 (NTES-US) 分別跌 2.3％和 1.1％。

截至台北時間週一 (13 日)21 時許：  
  • 道瓊工業指數上漲 273.56 點或 0.79%，暫報 34881.28 點
  • 那斯達克綜合指數下跌 10.08 點或 - 0.07%，暫報 15105.64 點
  • 標普 500 指數上漲 19.14 點或 0.43%，暫報 4477.72 點
  • 費半上漲 29.15 點或 0.85%，暫報 3446.00 點
  • 台積電 ADR 下跌 0.54% 至每股 122.31 美元
  • 十年期美債殖利率下跌至 1.328%
  • 紐約輕原油上漲 1.16％ 至每桶 70.53 美元
  • 布蘭特原油上漲 0.95% 至每桶 73.61 美元
  • 黃金下跌 0.06% 至每盎司 1791.00 美元
  • 美元指數上漲至 92.755
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
焦點個股：

維珍銀河 (SPCE-US) 早盤下跌 2.74％，至 24.47 美元

在一家第三方供應商警告，飛行控制系統中的零件可能存在缺陷後，維珍銀河將與義大利空軍合作的商用太空船研究任務「Unity 23」延後至十月中旬。

中國鋁業 (ACH-US) 早盤上漲 8.38％，至 23.28 美元

因市場預期供應中斷將持續，倫敦金屬交易所 (LME) 鋁價週一 (13 日) 一度漲至每噸 3000 美元，創 2008 年 7 月以來新高，帶動中國鋁業 ADR 走強。

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 1.26％，至 150.85 美元

因不滿法院作出不利自身的裁決，Epic Games 就上週五 (10 日) 與蘋果有關的裁決提出上訴，與此同時，蘋果也將於台北時間週三凌晨舉行秋季新品發表會。

今日關鍵經濟數據：

華爾街分析：

凱投宏觀 (Capital Economics) 經濟學家 Jack Allen-Reynolds 表示，全球供應鏈問題短期內可能帶來通膨上行壓力，但疫情爆發後的通膨上升趨勢即將觸頂，預計主要經濟體的總體通膨率將在 2022 年回落，但大量政策刺激，加上勞動力供應持續下滑，可能使美國明年的核心通膨率遠高於目標水平。

Bleakley Advisory 投資總監 Peter Boockvar 稱，若 CPI 數據強於預期，Fed 可能在 9 月的利率會議上啟動縮減購債，而非目前外界所預期的 11 月，時間點的落差可能為股市帶來顯著負面衝擊。

Arbuthnot Latham 投資長 Gregory Perdon 認為，財政刺激所帶來的經濟支持仍在發揮效用，經濟活動指標強勁，相較於空頭，如今多頭持有的彈藥確實多一些。

Invesco 多元資產經理 Georgina Taylor 指出，目前美債殖利率水平顯示，投資人認為較高的通膨水準僅僅為暫時情況。

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