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台苯經營權大戰 股臨會紀念品價值跳增4倍

鉅亨網記者林薏茹 台北
台苯股臨會提前改選董事 為利徵求委託書紀念品價值跳增4倍。(圖：AFP)
台苯股臨會提前改選董事 為利徵求委託書紀念品價值跳增4倍。(圖：AFP)
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台苯經營權委託書市場派公司派股東會

台苯 (1310-TW) 10 月 14 日將召開股東臨時會，提前改選董事，再度掀起經營權之爭戰火，台苯今 (13) 日更公告變更股東臨時會紀念品，由原本價值 150 元的超商商品卡，升級為市價 600 元的陽明山天籟大飯店的 VIP 貴賓券，市場解讀，公司派此舉是要讓委託書徵求作業更順利。

台苯股東臨時會將全面改選第 15 屆董事及獨立董事，以利下屆董事改選能回歸股東常會正常召開，共將改選 11 席董事。

不過，市場傳出，台苯另一大股東孫鐵漢陣營先前將資金轉進角逐泰豐經營權，導致其在台苯持股降至 3％，當前主導台苯經營的林文淵、金智富陣營持股，則不降反增，並透過董事會表決通過，將提前在股東臨時會進行董事改選。

林文淵、金智富陣營持股增加後，若加上順利徵求委託書，董事席次有機會由 7 席上看 9 席，董事會勢力從三分之二大幅提升至 8 成，孫鐵漢掌控的董事席次恐面臨 1 至 2 席保衛戰。

在公司派與市場派交鋒之際，台苯公司派再出招，要變更東會紀念品，價值較原先的紀念品大增 4 倍，公司表示，是為鼓勵股東參與及強化關係企業知名度。

台苯股東臨時會最後過戶日是 9 月 15 日，市場認為，雙方將準備進入委託書徵求大戰，公司派有意藉此讓委託書徵求作業更順利。

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