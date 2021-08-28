漢唐經營權之爭終於落幕 新任董座李惠文的下一戰：支援台積電赴美建廠

文 / 譚偉晟

長達半年的漢唐經營權之爭，終於落幕，由創辦人遺孀、漢唐前行政副總經理李惠文為首的大股東派獲勝。

而新經營團隊的首要任務，就是協助台積電完成美國建廠。

歷時 6 個月的半導體無塵室廠房工程龍頭漢唐集成經營權之爭，最終在 8 月 17 日股東會上，由漢唐創辦人王燕群遺孀李惠文領軍的「大股東派」勝出，取得 3 席董事、兩席獨董的過半席次，並於同日董事會上，李惠文獲選為漢唐新任董事長。

取得經營權勝果後，李惠文也發出聲明，強調「將貫徹所有權與經營權分離原則，充分授權專業經營團隊，真正落實公司治理」。然而作為「護國神山」台積電的重要供應商，外界對漢唐未來更多關心之一，或許還是在於新團隊能否持續有效助攻台積電的產能布局。

當朝前朝都認同

賴志明擅長晶圓代工廠務

畢竟對台積電、力積電等積極擴建新廠的半導體業者而言，合作的廠務工程供應商多是長期關係，「漢唐是無塵室的專家，不可能隨便更換。」群益投顧董事長蔡明彥認為，以漢唐在無塵室工程的領先地位，台積電不會輕易調整其工程訂單。

而在一場轟轟烈烈的經營權大戰之後，兩位一勝、一敗的焦點人物未來揮灑空間與動向，將是觀察重點。

其中之一，是以兩儀投資代表人身分進駐漢唐新董事會，且過去任職與漢唐同屬廠務供應商千附實業的賴志明。

「他對廠務很熟，因為他本來就是台積電廠務的負責人。」漢唐集成總經理陳柏辰所說的，是在賴志明原本選擇 6 月從千附退休後，漢唐積極邀請賴志明的關鍵因素。

曾在台積電擔任新工處副處長的賴志明，在 2006 年加入千附。作為國內重要的廠務工程公司，千附與台積電等台灣科技公司合作緊密，在製程設備系統連結、廢水處理，乃至無塵室工程上，都是國內光電半導體業者的重要夥伴。

而過去 10 年擔任千附總經理的賴志明，對晶圓代工產業廠務領域再熟悉不過。最初加入千附，他先是從精密機械部的主管開始，一路升任到機械事業群總經理，接著在 12 年接下千附總經理的職務。

值得注意的是，在這回經營權爭奪戰當中，賴志明是名列在「大股東派」的董事提名名單之中，雖在董監改選前的 7 月 19 日，就已獲得漢唐董事會任命為海外事業部總經理，但外界也一度傳出這樁任命案是「公司派與大股東派協商後的結果」。然而陳柏辰透露，其實在此之前，「陳董（漢唐前董事長陳朝水）就曾邀請他，那時候就認為，他去美國會比較恰當。」

所謂「去美國」，應指擔綱漢唐支援台積電赴美設廠的火線任務要角。言下之意，在協助台積電赴美設廠的這項重要任務上，賴志明是「前朝」與「當朝」都認可的關鍵人物；經營權之爭的風風雨雨過後，應有一定揮灑空間。

來源：《今周刊》 第 1288 期

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