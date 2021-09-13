中鋼攜手中山大學加速AI應用 聚焦智能化鋼胚管理

中鋼 (2002-TW) 為提升鋼鐵生產效率及發展精緻鋼品，近年來推動智能產銷及高值化精緻鋼廠，今 (13) 日宣布，與國立中山大學「人工智慧研究暨產業推廣中心」合作，舉辦「中鋼人工智慧挑戰賽」吸引 AI 人才，幫助產業加速及落實 AI 競爭力。

中鋼表示，目前除了導入無人天車吊運鋼捲，至今已完成超過 30 萬顆鋼捲自動吊運外；也啟用首座智慧高爐煉鐵智慧中心，納入高爐、煉焦、燒結等工場之一站式監控數據及建置多個智能模組，利用 AI 來監控生產製程，落實產線智能進化。

此外，中鋼各廠處提出 100 多件智能化專案，並系統性地匯集資源，與工研院、中山大學及成功大學展開合作，期待 AI 專業人才未來能加入鋼鐵產業，造福兆元產值的用鋼產業，繁榮台灣經濟。

而此次攜手中山大學合作舉辦的「中鋼人工智慧挑戰賽」，以「字元辨識」為主題，聚焦智能化鋼胚管理，以人工智慧演算法進行鋼胚序號之自動判別，或以自行製作資料或額外開發資源來增進演算法效能，發展出適合實際產線運作的序號辨識系統。

「中鋼人工智慧挑戰賽」總獎金共計頒發 32 萬元，報名時間即日起至 10 月 3 日止，比賽時間為 10 月 4 日至 11 月 9 日。