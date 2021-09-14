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Reddit散戶有新目標 Cameco等鈾礦股上漲

鉅亨網編譯羅昀玫
Reddit散戶有新目標 Cameco等鈾礦股上漲 (圖片：AFP)
Reddit散戶有新目標 Cameco等鈾礦股上漲 (圖片：AFP)
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氣候變遷散戶Reddit軋空蘋果卡梅科鈾期貨

隨著近期鈾期貨大漲，Reddit 論壇散戶有了最新目標，鈾礦股紛紛上漲，其中散戶討論度最高的是加拿大鈾生產商卡梅科 (Cameco)。

核能發電是一種低碳能源，極端氣候促使核能成為近期關注的焦點，加上日本傳出可能重啟福島的核電站，促使鈾礦需求倍數增長的預期提高。

Reddit 論壇 wallstreetbets 討論版上，散戶近期積極地討論加拿大鈾生產商卡梅科 (Cameco)，該公司成為第三大熱門公司，僅次於蘋果和阿里巴巴。上週散戶積極討論「鈾礦股中是否存在類似 GME 的機會？」的主題，參與討論的成員高達 1.3 萬名。

除了散戶熱情討論外，大型機構也對鈾礦抱有信心。避險基金 Praetorian Capital 創始人 Harris Kupperman 看漲鈾價格，彭博 ETF 專家 Eric Balchunas 近期推文表示，鈾行業牛市已經到來。

最新數據顯示，今年 7 月至 9 月迄今為止，用於核電廠發電的鈾期貨漲幅飆逾 30%，來到每磅 42.40 美元左右，主因是投資公司 Sprott 7 月成立現貨鈾信託 (Physical Uranium Trust) 以來一直大量買入鈾礦。

加拿大鈾生產商卡梅科 (Cameco) (CCJ-US) 週一早盤一度漲到日內高點 26.57 美元，隨後回吐部分漲幅，收紅 0.12% 至每股 24.46 美元，該股已在短短一個月內暴漲 48.60%。

其他鈾礦相關股也走高。鈾礦開採和勘探公司 Uranium Energy Corp (UEC-US) 上漲 2.80% 至每股 3.30 美元，過去一個月內已暴漲 63.37%。倫敦上市的礦業公司 Aura Energy (AURA) 週一暴漲 34.14% 至每股 20.26 英鎊

「元老級迷因股」表現不俗，GameStop (GME-US) 上漲逾 6% 至每股 203.40 美元。AMC (AMC-US) 上漲逾 3% 至每股 51.69 美元

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