紐約Fed調查：美消費者未來3年通膨預期達4% 再創紀錄新高

紐約聯準銀行 (Federal Reserve Bank of New York) 週一 (13 日) 發布最新調查顯示，美國消費者對未來 3 年的通膨預期來到 4%，再創記錄以來最高水平。

調查顯示，今年 8 月美國消費者對未來 3 年通膨率的預估值中位數增加 0.3 個百分點，至 4.0%，未來 1 年通膨率預估值中位數也連續 10 個月上升，增加 0.3 個百分點至 5.2%，雙雙寫下 2013 年有紀錄以來新高。

美國消費者認為，食品、醫療服務等必需品價格將持續上漲 (圖：Bloomberg)

消費者預期明年的房屋租金、食品等必需品漲價幅度可能更高，食品價格估漲 7.9%，較 7 月預期增加 0.8 個百分點，醫療服務價格估漲 9.7%，租金估漲 10%，後兩者均較 7 月預期上升 0.2 個百分點。

與此同時，民眾對於工資將與物價漲勢同步的預期已逐步降溫，對未來 1 年工資增長的預估值中位數下滑 0.4 個百分點，至 2.5%，然而，對家庭收入的預估值中位數仍增加 0.1 個百分點，至 3%，創下紀錄新高。

美國聯準會 (Fed) 官員正在密切關注通膨預期，試圖評估由疫情引發的定價壓力是否退去，或是否對經濟造成更長遠影響。

部份決策者認為，若通膨延續時間較預期來得更久，則 Fed 應儘早結束去年推出的大規模購債計畫，以提供官員們更多應對未來經濟情勢的選擇。

有幾位官員稱道，儘管 8 月就業增長放緩，預計 Fed 仍會在今年稍晚啟動縮減購債。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)