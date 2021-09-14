電動車銷售激增推升鋰價飆高 短缺隱憂浮現

由於電動車銷售量激增，全球最大鋰礦消費國中國庫存正在快速消耗，鋰價躍升至逾 3 年高點，分析師表示，鋰礦供應日益吃緊，若新礦開採速度遲緩，恐影響電動車生產速度。

礦商貿易公司 Transamine 的 Max Deudon 說：「現在情況很簡單，鋰礦供應非常緊張，各方都在激烈爭奪任何現貨。」

顧問機構 Benchmark Mineral Intelligence 分析師 George Miller 表示，為滿足電動車供應鏈需求，需要擴大對鋰礦生產的投資，目前供應吃緊正在升溫，大家都對近期的鋰礦供應感到擔憂。

Miller 也說，如果新的鋰礦不開始進入市場，原物料供應不足問題恐怕將限制電動車的生產速度。

中國的碳酸鋰價格今年以來上漲逾 160% 。（圖片來源： Refinitiv Eikon）

今年以來，中國碳酸鋰現貨價格上漲 170% 至每噸人民幣 14.2 萬元（約 2.2 萬美元），創下 2018 年 4 月以來新高價，而在澳洲開採的鋰礦價格今年上漲 144%，達每噸 990 美元。

中國研究機構安泰科（Antaike）表示，中國是最大電動車的電動車市場，8 月電動車電池的原料碳酸鋰產量比去年同期成長 19%，達到將近 2 萬噸。

Benchmark Mineral Intelligence 數據顯示，鋰需求將大增 26.1%，使今年的市場缺口達到 1 萬噸。

機構預估鋰市場缺口恐達 1 萬噸。(圖片來源：Benchmark Mineral Intelligence)

顧問機構 Rho Motion 的數據顯示，今年前 7 月，全球電動車銷量較 2020 年同期成長 150% 至超過 300 萬輛，單中國的銷量就約 130 萬輛。該機構預估，到 2021 年電動車銷量將達 580 萬輛。

中國今年電動車銷量居全球之冠。(圖片來源：Rho Motion)

在鋰礦價格上漲之際，美國化學公司 Albemarle(ALB-US)、澳洲礦商 Pilbara Minerals、中國贛鋒鋰業公司（Ganfeng）以及天齊鋰業（Tianqi Lithium）獲利也將跟著水漲船高。