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美政府發放4.8億美元航空製造補助金 相關類股漲聲四起

鉅亨網編譯張博翔
美政府發放4.8億美元航空製造補助金 相關類股漲聲四起（圖：AFP）
美政府發放4.8億美元航空製造補助金 相關類股漲聲四起（圖：AFP）
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美國運輸部航空業產業補助

美國運輸部 (DOT) 周一 (13 日) 表示，已向 313 家航太業者提供 4.82 億美元的製造補助金，幫助企業支付薪資以共度難關，相關類股應聲走揚。

全球最大航空機具結構製造商 Spirit AeroSystems (SPR-US) 在這波補助中獨拿 7550 萬美元，Parker-Hannifin (PH-US) 獲得 3970 萬美元，Hexcel (HXL-US) 取得 2090 萬美元，Astronics (ATRO-US) 則拿到 1470 萬美元補助。

在金援消息激勵下， Spirit AeroSystems 周一上漲 4.72%，Hexcel 上揚 3.69%，Astronics 漲 2.5%，Parker-Hannifin 漲 1.93%。

今年初美國國會制定一項 30 億美元的航空製造業工資補貼計畫，支援多達一半公司的薪資成本長達 6 個月，並要求公司在期間內，未經員工同意不得裁員、解僱補貼範圍內的員工。

DOT 統計，自疫情爆發以來航空業已有 10 萬多人失業。疫情前美國航空工業勞工約 220 萬人，其中 120 萬人曾在全美相關供應鏈工作。

DOT 表示，收到補助的 313 家公司中，有 188 家或約 60% 去年底的員工人數不到 100 人，預計這些補助款將幫助支應全美多達 2.25 萬份工作的工資。

符合資格的公司包括飛機、引擎、螺旋槳或零件製造商以及修理、維護飛機和零組件的公司，公司必須非自願裁員，或裁員至少占員工總數的 10%，或在去年至少營收下滑 15%。

DOT 表示，第二輪融資申請於本月初已結束，今年秋天將公佈更多獲得資金的公司。

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