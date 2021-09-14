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〈美股盤後〉眾院民主黨公布稅改藍圖 道瓊連五黑止步

鉅亨網編譯羅昀玫
華爾街聚焦加稅計畫、CPI數據 道瓊連五黑止步 (圖片：AFP)
華爾街聚焦加稅計畫、CPI數據 道瓊連五黑止步 (圖片：AFP)
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美股盤後那指道瓊新冠標普疫情病毒通膨聯準會拜登加稅3.5兆美元美債殖利率原油能源科技蘋果迷因股眾議院國會美國中國印度澳洲日本

週一 (13 日) 華爾街關注國會稅改藍圖和即將公布的 CPI 數據，美債殖利率回落、美元指數近乎持平，原油漲勢延續，能源股領軍大漲，四大指數僅那指小幅收黑，道瓊小漲逾 260 點，疫苗股、阿里巴巴等中概科技股下滑。

數據方面，繼 8 月非農就業數據意外表現疲軟後，華爾街持續關注通膨數據，8 月消費者物價指數 (CPI) 將於週二 (14 日) 公布，這將是聯準會 (Fed) 觀察美國通膨是否到頂的關鍵指標之一。

政經消息方面，儘管新冠病毒威脅仍在，但燃料需求正在恢復，北海到美國和墨西哥的原油產量均低於預期，石油輸出國組織 (OPEC) 預測，今年和明年原油需求將會增強，此消息帶動週一能源股揚升。

週一權威醫學雜誌期刊《刺胳針》的文章提到，數據指出新冠疫苗對抗重症效力良好，當前大多數民眾沒有必要打第三劑新冠疫苗，呼籲各國政府最好聚焦於未接種疫苗者，此消息拖累週一疫苗股走跌。

美國眾議院民主黨週一公布稅改藍圖，包括把企業稅提高到從 21% 上調到 26.5%、資本利得最高稅率將從 20% 提高到 25%，皆低於原先拜登的提案。

扮演關鍵角色的溫和派民主黨參議員曼欽 (Joe Manchin) 上週日 (12 日) 證實，他不會支持 3.5 兆美元預算法案，因為開支成本過於龐大。

美國總統拜登 (Joe Biden) 將於下週五 (24 日) 主持首次四方會談 (Quad) 面對面元首會談，屆時日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森和印度總理莫迪舉行實體會議。

白宮新聞秘書 (發言人) 莎琪 (Jen Psaki) 週一發布聲明指出，四國元首將就疫情、氣候危機、新興科技和網路空間合作，和促進自由開放的印太地區等合作領域進行討論。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.25 億例，死亡數突破 463 萬例。美國累計確診超過 4114 萬例，累計死亡數超過 66.1 萬。印度累計確診超過 3326 萬例，巴西累計確診 2099 萬例。

週一 (13 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 261.91 點，或 0.76%，收 34,869.63 點。
  • 那斯達克下跌 9.91 點，或 0.07%，收 15,105.58 點。
  • 標普 500 指數上漲 10.15 點，或 0.23%，收 4,468.73 點。
  • 費城半導體指數上漲 33.0 點，或 0.97%，收 3,449.7 點。
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標普 11 大板塊僅醫療保健、公用事業和材料等 3 大板塊收黑，能源、金融和房地產板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.39%；臉書 (FB-US) 跌 0.58%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.03%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.35%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.43%。

道瓊成分股多收紅。聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.63%；波音 (BA-US) 上漲 1.99%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.98%；美國運通 (AXP-US) 上漲 1.72%；Nike (NKE-US) 下跌 2.49%。

費半成分股亦多收紅。英特爾 (INTC-US) 上漲 2.14%；AMD (AMD-US) 跌 0.38%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.90%；美光 (MU-US) 上漲 1.16%；高通 (QCOM-US) 漲 0.51%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.45%。

台股 ADR 僅聯電下滑。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.53%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.22%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.41%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.06%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 微漲 0.39% 至每股 149.55 美元。天風國際分析師郭明錤在最新的報告中指出，預計 iPhone 13 今年出貨量將較去年同期的 iPhone 12 成長 10%。

阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 1.58% 至每股 165.41 美元。市場傳出中國監管機構打算要求螞蟻集團拆分旗下支付寶貸款業務，包含「花唄」和「借唄」，拖累阿里巴巴、騰訊、百度等中概科技股隨之收黑。

沃爾瑪 (WMT-US) 微跌 0.57% 至每股 145.06 美元。大型零售商沃爾瑪和萊特幣傳出建立合作關係，旗下所有商店都可選擇使用「LTC 支付」，隨後遭沃爾瑪否認是假新聞。

華爾街分析

Arbuthnot Latham 首席投資長 Gregory Perdon 認為：「多頭比空頭有更多的籌碼，由於財政支持仍在進行，經濟活動指標強勁。儘管風險依然存在。」

BNY Mellon 分析師 Liz Young 表示，本月可能不會有太多令人驚喜的利多消息，市場正經歷另一段波動期，隨著 10 年期美債殖利率在年底前緩慢走高，資金行情可能會回到週期股和「經濟重啓」概念股。

新冠病毒和財政貨幣政策的風險，美國銀行認為年底前美股將走低。美銀分析師預期，標普 2021 年底目標為 4,250 點，較上週五的收盤價下跌近 5%。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

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