盈透證券推加密貨幣交易服務 與羅賓漢搶商機

線上券商盈透證券（Interactive Brokers）宣布與提供加密貨幣產品服務的 Paxos 公司合作，在平台上推出加密貨幣交易功能，此舉將揭開與羅賓漢 (HOOD-US) 等競爭對手在加密貨幣領域角力的序幕。

盈透證券周一（13 日）表示，美國客戶現在可以透過平台交易和託管比特幣、以太幣、萊特幣、比特現金，此外將依照客戶的交易量，從每筆交易中抽成 0.12% 至 0.18% 的手續費，不會額外增加價差、加成或託管費用。

盈透證券負責行銷與產品研發的執行副總裁 Steve Sanders 表示，公司將加密貨幣視為一種資產類別，並且會從 4 個基本項目開始營運，隨後逐漸擴大服務項目。

盈透證券此次推出新功能意味著與另一券商羅賓漢等提供免手續費的對手展開競爭。

盈透證券目前擁有約 150 萬位用戶，平均每個帳戶金額約有 25 萬美元，相較之下羅賓漢在 6 月底時擁有 2,250 萬用戶，而截至今年 2 月的平均每個帳戶金額約 5,000 美元。

盈透證券執行長 Milan Galik 說：「隨著金融市場的發展，有越來越多的個人與機構投資人有意投資加密貨幣，並將其視為實現財務目標的一種方式。」

因應監管

不過今年美國加密貨幣市場劇烈波動引起監管機構的注意，美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒 (Gary Gensler)8 月初呼籲國會賦予 SEC 監管加密交易的權力。

SEC 本月初正式控告已經解散的加密貨幣交易平台 BitConnect 的創始人 Satish Kumbhani，指控他涉嫌從數千名散戶投資者，詐取約 20 億美元，凸顯 SEC 要嚴格管控加密貨幣的決心。

Sanders 表示，公司將與監管機構合作，也說旗下包括股票、選擇權、外匯、期貨、債券、金屬商品皆與許多監管機構合作。