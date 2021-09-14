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美國民主黨推電動車稅收優惠 引起非工會成員強烈反彈

鉅亨網編譯陳達誠
美國民主黨推電動車稅收優惠 引起非工會成員強烈反彈 (圖片：AFP)
美國民主黨推電動車稅收優惠 引起非工會成員強烈反彈 (圖片：AFP)
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日股豐田本田電動車稅收優惠美國通用福特StellantisUAW美國聯合汽車工會奇爾迪Dan Kildee減碳產業

美國民主黨議員提議給予美國工會組裝的電動車額外稅收減免優惠，引起非工會成員的日本豐田 (7203-JP)、本田 (7267-JP) 等汽車製造商的不滿。

該項法案由美國密西根州選出的民主黨籍眾議員奇爾迪 (Dan Kildee) 所提出，通用汽車 (GM-US) 等幾家美國大型汽車製造商的總部就設在該州。奇爾迪向眾議院籌款委員會提議，民眾購買工會製造的電動車將可額外獲得 4500 美元稅收優惠。

美國聯合汽車工會 (UAW) 的成員有通用、福特 (F-US)、Stellantis(STLA-US) 三家企業，而豐田等國外製造商、以及特斯拉 (TSLA-US) 等專業的電動車製造商則不在其中。

豐田在一份聲明中提到，稅收優惠提案只針對美國工會組裝的電動車，這違背減碳目標，對於在美國從事汽車行業的人來說也不公平，還會拖延電動車普及。

本田也提出聲明，表示對不恰當的提案感到失望，認為應該刪除與工會掛勾的獎勵金內容。

另一方面，UAW 主席 Ray Curry 則對該項提案表示歡迎，認為可以保護工會成員的工作機會，也希望能獲得跨黨派的支持。

拜登政府希望到了 2030 年，電動車能占美國新車銷售比例的 50%。根據《路透社》說法，奇爾迪這項提案最快 14 日就會在民主黨主導的眾議院籌款委員會上表決。由於該項稅收優惠提案只針對工會成員，在民主黨內部也有反對聲音，能否順利過關仍還是未知數。

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