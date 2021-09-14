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眾議院民主黨降增稅幅度 力拚3.5兆美元法案過關

鉅亨網編譯段智恆
眾議院民主黨降增稅幅度 力拚3.5兆美元法案過關(圖片：AFP)
眾議院民主黨降增稅幅度 力拚3.5兆美元法案過關(圖片：AFP)
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眾議院3.5兆美元預算案財政收入民主黨美國經濟稅收加稅增稅企業稅公司稅富人稅

美國眾議院民主黨周一（13 日）提出一系列增稅計畫，其中企業稅率與資本利得稅分別為 26.5% 與 25%，皆未及拜登先前提出的 28% 與 39.6%，凸顯民主黨為拚法案過關降低門檻尋求支持。

根據眾議院歲計委員會（House Ways and Means Committee）公布的摘要，增稅計畫將把企業與個人的最高稅率分別提高至 26.5 與 39.6%，此外還包括對調整後總收入超過 500 萬美元的個人，徵收 3% 的附加稅與 25% 的資本利得稅。

目前還不清楚增稅計畫能帶來多少收入，以及該計畫帶來的資金是否能抵銷社會項目的全部投資。不過由於民主黨中間派對 3.5 兆美元的資金仍有異議，民主黨為求過關，最終可能會削減法案金額。

在民主黨制定希望在幾周內通過的最終法案之前，稅收計畫仍可能改變。歲計委員會將在本周恢復 3.5 兆美元支出方案審議時討論增稅計畫。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和民主黨籍眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）目標是在沒有共和黨參議員支持的情況下，透過「預算協調程序」通過這項立法，但必須確保黨內全部參議員都支持，且眾議院最多只能丟失 3 票。

眾議院的增稅計畫皆未及總統拜登最初希望徵收 28% 的公司稅與 39.6% 的資本得利稅，另外拜登也承諾過不會對年收入低於 40 萬美元的民眾增稅。

共和黨在 2017 年的減稅政策也遭到眾議院民主黨的計畫逆轉，先前共和黨將企業稅率從 35% 下調至 21%，並將最高個人稅率降至 37%，而新的增稅計畫則分別將這兩項稅率提高至 26.5% 與 39.6%。

根據眾議院民主黨的計畫，最高稅率將適用總收入超過 500 萬美元的企業，前 40 萬美元的收入將按 18% 的稅率納稅，而收入介在 40 萬至 500 萬美元的企業，稅率為 21%。

增稅計畫也將投資近 790 億美元用於美國國稅局的稅收執法以增加稅收收入，還包括提高部分菸草產品稅收、改變個人與企業的稅收減免等措施提升資金收入。

民主黨計畫利用這些稅收，擴大兒童照顧、有薪假、學齡前教育、社區大學、公共醫療保險計畫、家庭稅收抵免與綠能刺激計畫等投資。

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