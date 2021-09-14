眾議院民主黨降增稅幅度 力拚3.5兆美元法案過關

美國眾議院民主黨周一（13 日）提出一系列增稅計畫，其中企業稅率與資本利得稅分別為 26.5% 與 25%，皆未及拜登先前提出的 28% 與 39.6%，凸顯民主黨為拚法案過關降低門檻尋求支持。

根據眾議院歲計委員會（House Ways and Means Committee）公布的摘要，增稅計畫將把企業與個人的最高稅率分別提高至 26.5 與 39.6%，此外還包括對調整後總收入超過 500 萬美元的個人，徵收 3% 的附加稅與 25% 的資本利得稅。

目前還不清楚增稅計畫能帶來多少收入，以及該計畫帶來的資金是否能抵銷社會項目的全部投資。不過由於民主黨中間派對 3.5 兆美元的資金仍有異議，民主黨為求過關，最終可能會削減法案金額。

在民主黨制定希望在幾周內通過的最終法案之前，稅收計畫仍可能改變。歲計委員會將在本周恢復 3.5 兆美元支出方案審議時討論增稅計畫。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和民主黨籍眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）目標是在沒有共和黨參議員支持的情況下，透過「預算協調程序」通過這項立法，但必須確保黨內全部參議員都支持，且眾議院最多只能丟失 3 票。

眾議院的增稅計畫皆未及總統拜登最初希望徵收 28% 的公司稅與 39.6% 的資本得利稅，另外拜登也承諾過不會對年收入低於 40 萬美元的民眾增稅。

共和黨在 2017 年的減稅政策也遭到眾議院民主黨的計畫逆轉，先前共和黨將企業稅率從 35% 下調至 21%，並將最高個人稅率降至 37%，而新的增稅計畫則分別將這兩項稅率提高至 26.5% 與 39.6%。

根據眾議院民主黨的計畫，最高稅率將適用總收入超過 500 萬美元的企業，前 40 萬美元的收入將按 18% 的稅率納稅，而收入介在 40 萬至 500 萬美元的企業，稅率為 21%。

增稅計畫也將投資近 790 億美元用於美國國稅局的稅收執法以增加稅收收入，還包括提高部分菸草產品稅收、改變個人與企業的稅收減免等措施提升資金收入。

民主黨計畫利用這些稅收，擴大兒童照顧、有薪假、學齡前教育、社區大學、公共醫療保險計畫、家庭稅收抵免與綠能刺激計畫等投資。