〈台股盤中〉「金鋼」拉回整理 成交量縮17500點曇花一現

美股收紅但台股今 (14) 日仍舊橫盤震盪，指數開高走高後漲幅收斂，17500 點曇花一現後，迅速跌至 17400 點，昨 (13) 日資金追捧的「金剛」族群拉回整理，改由紡織、水泥接棒多頭，但因市場觀望心態持續，預估單日成交量恐仍低於 3000 億元。

台股與新台幣今日雖連袂走揚，但權王台積電 (2330-TW) 盤中持續平盤整理，加上大盤明顯量縮，使得大盤今天走勢仍偏弱整理，至於昨天受多頭青睞的金融、鋼鐵今天則同步翻弱，無力發動攻勢。

鋼鐵族群中指標個股中鋼 (2002-TW) 盤中下跌逾 1%，股價失守 40 元整數關卡，中鋼構 (2013-TW)、彰源 (2030-TW) 盤中重挫 4% 以上，燁輝 (2023-TW)、盛餘 (2029-TW)、佳大 (2033-TW)、海光 (2038-TW)、聚亨 (2022-TW)、春源 (2010-TW)、豐興 (2015-TW)、第一銅 (2009-TW) 盤中也有 3% 以上跌幅。

金融股今天漲幅收斂，壽險雙雄富邦金 (2881-TW) 與國泰金 (2882-TW) 盤中股價在平盤之下徘徊震盪，中信金 (2891-TW)、第一金 (2892-TW)、新光金 (2888-TW) 少了買盤加持股價同樣欲振乏力。

航運族群中貨櫃三雄包括長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 盤中下跌逾 2%，萬海 (2615-TW) 也同步翻黑盤中股價下挫逾 1%；航空雙雄長榮航 (2618-TW) 與華航 (2610-TW) 盤中也在平盤下震盪整理。

紡織族群表現相對強勁，儒鴻 (1476-TW)、聚陽 (1477-TW) 盤中大漲逾 3%，宏遠 (1460-TW)、中和 (1439-TW) 在買單加持下帶動股價走揚。

整體而言，台股目前仍持續與美股脫鉤，除資金快速輪動外，部分漲多個股也面臨漲多拉回壓力，隨著中秋連假接近，後續震盪整理機率高，短線不宜追高。