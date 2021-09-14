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航運股觸礁 台股量能低迷小跌11點收17434點

鉅亨網新聞中心
航運股觸礁 台股量能低迷小跌11點收17434點。(圖：AFP)
航運股觸礁 台股量能低迷小跌11點收17434點。(圖：AFP)
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台股航運股聯發科電子股

美股周一反彈上漲，台股今 (14) 日早盤也回神站上 17500 點關卡，電子股由聯發科領軍上攻，但航運股湧現賣壓，拖累大盤表現，終場在多空交戰下，小跌 11.41 點，收在 17434.9 點，成交量依舊低迷，僅 2572.29 億元。

晶圓雙雄今天仍欲振乏力，台積電一路在平盤附近遊走，終場收小黑 613 元；聯電一度跌至 65.6 元，終場跌幅收斂至 1%，收 66 元；聯發科扛起多頭大旗，上漲逾 2%，收 947 元。電子股互有漲跌，華碩、矽力 - KY、南電等股價強勢走揚，大立光、瑞昱則在盤下震盪。

IC 設計族群表現兩樣情，矽智財 (IP) 廠智原、力旺開低走高，隨著買盤湧入，終場勁揚逾 5%，M31、創意也獲得資金追捧；近來爆違約交割的 MCU 股新唐，股價大跌逾半根停板，但創惟、盛群仍在盤上表現；驊訊、聚積、晶豪科等多檔賣壓都很沉重。

近來海運市況看法分歧，早盤強勢的散裝航運族群，盤中湧現賣壓，四維航重挫近 4%，正德、台航、慧洋 - KY 等也有 1-2% 的跌幅；貨櫃三雄也由紅翻黑，長榮、陽明領跌逾 5%，萬海面臨 200 元關卡保衛戰。整體運輸類股指數終場下挫逾 4%，為盤面最弱勢族群。

其他傳產方面，鋼鐵族群漲多拉回，指標股中鋼失守 40 元整數關卡，一度下跌逾 1%，中鋼構、千興、盛餘、志聯、燁輝等跌幅也相當深。水泥族群進入旺季，持續獲得買盤青睞，台泥、亞泥分別上漲 2%、1%，東泥強漲逾 8%，信大也有 4% 以上的漲幅。不過，造紙、玻璃類股今天均震盪走跌。

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