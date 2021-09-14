 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

檳城首家台資銀行設點 台中銀行檳城行銷服務處開幕

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
檳城首家台資銀行設點  台中銀行檳城行銷服務處開幕。（圖：台中銀行提供）
檳城首家台資銀行設點  台中銀行檳城行銷服務處開幕。（圖：台中銀行提供）
Tag
台中銀新南向檳城

台中銀行 (2812-TW) 甫獲得《2021 卓越銀行評比》- 最佳新南向貢獻獎，新南向成績再下一城，今 (14) 日檳城行銷服務處開業，成為首家在馬來西亞檳城州設立據點的台資銀行，加上現有的納閩分行及吉隆坡行銷服務處，台中銀行在大馬合計已設有 3 處海外據點。

台中銀行表示，有東南亞矽谷之稱的檳城，為馬國經濟發展重鎮及第 2 大都會區，同時是台商在大馬累計投資件數最多地區，我國眾多的電子、電機及製造業等知名企業，均在此設有海外基地。相信憑藉檳城親商投資環境、蓬勃工業系統和優良基礎設施，在美中貿易戰導致的全球供應鏈重組，將成為外商投資的熱門地點，對於未來在經濟發展面，更增添了可觀的潛在商機。

儘管大馬地區持續受到新冠疫情影響，但台中銀行策略採行得宜，在審慎評估授信案件及加強貸後授信風險控管下，納閩分行截至目前在獲利表現及業務規模，仍達到年度目標，下一步即將展開東馬亞庇據點籌設。

台中銀行表示，今年 5 月份已順利取得國內主管機關核准，前進越南申設代表人辦事處，並同時獲得惠譽國際信評將國際長期評等由 BB + 調升至 BBB-、評等展望為穩定，未來對於掌握當地金融市場資訊及潛在商機、爭取在越南設立分行、規劃布局鄰近具潛力國家及拓展海外業務上，均有著極大的幫助。

儘管當前疫情對於全球經濟仍存有高度不確定性，但台中銀行秉持開業 68 年來奠定的基礎穩扎穩打，鎖定東協市場積極發展海外布局，待後疫情復甦階段，該行海外業務及獲利將有令人眼睛為之一亮的表現。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
台中銀2812
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow