檳城首家台資銀行設點 台中銀行檳城行銷服務處開幕

台中銀行 (2812-TW) 甫獲得《2021 卓越銀行評比》- 最佳新南向貢獻獎，新南向成績再下一城，今 (14) 日檳城行銷服務處開業，成為首家在馬來西亞檳城州設立據點的台資銀行，加上現有的納閩分行及吉隆坡行銷服務處，台中銀行在大馬合計已設有 3 處海外據點。

台中銀行表示，有東南亞矽谷之稱的檳城，為馬國經濟發展重鎮及第 2 大都會區，同時是台商在大馬累計投資件數最多地區，我國眾多的電子、電機及製造業等知名企業，均在此設有海外基地。相信憑藉檳城親商投資環境、蓬勃工業系統和優良基礎設施，在美中貿易戰導致的全球供應鏈重組，將成為外商投資的熱門地點，對於未來在經濟發展面，更增添了可觀的潛在商機。

儘管大馬地區持續受到新冠疫情影響，但台中銀行策略採行得宜，在審慎評估授信案件及加強貸後授信風險控管下，納閩分行截至目前在獲利表現及業務規模，仍達到年度目標，下一步即將展開東馬亞庇據點籌設。

台中銀行表示，今年 5 月份已順利取得國內主管機關核准，前進越南申設代表人辦事處，並同時獲得惠譽國際信評將國際長期評等由 BB + 調升至 BBB-、評等展望為穩定，未來對於掌握當地金融市場資訊及潛在商機、爭取在越南設立分行、規劃布局鄰近具潛力國家及拓展海外業務上，均有著極大的幫助。

儘管當前疫情對於全球經濟仍存有高度不確定性，但台中銀行秉持開業 68 年來奠定的基礎穩扎穩打，鎖定東協市場積極發展海外布局，待後疫情復甦階段，該行海外業務及獲利將有令人眼睛為之一亮的表現。