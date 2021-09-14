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Delta變種病毒、企業稅影響 華爾街：美股恐在秋季回落

鉅亨網編譯凌郁涵
Delta變種病毒、企業稅影響 華爾街：美股恐在秋季回落(圖片：AFP)
Delta變種病毒、企業稅影響 華爾街：美股恐在秋季回落(圖片：AFP)
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企業稅Delta疫情美股

在美股於今年屢次創下新高之後，有專家警告表示，隨著疫情及企業稅上調的不確定性上升，美股恐將在今年秋季回落。

報導指出，標準普爾 500 指數連續 5 個交易日收黑，創下自 2 月以來最長的連續下跌。雖然下跌的幅度不大，但是有鑑於 Delta 變種病毒以及潛在企業稅上調對經濟的影響，市場反彈的不確定性顯然正在增加。

LPL Financial 首席市場策略師 Ryan Detrick 表示：「有鑑於市場預期的定價，我們認為標準普爾 500 指數上漲的步伐可能會放緩。」標準普爾 500 指數今年以來已經上漲 18.7%，並且連續 50 幾次突破歷史新高。

上週，美國公布的 8 月就業數據明顯放緩後，高盛下調了對 2021 年美國經濟的成長預測，並表示 Delta 變種病毒可能衝擊消費者購物支出。

德意志銀行針對 550 多名投資者的月度調查報告中也顯示，有 58% 的受調者認為年底前股市將回落 5% 至 10%，另外有 10% 的受調者預計會出現更大的回調。

BTIG 股票及衍生品首席策略師 Julian Emanuel 先前曾表示，目前市場的走勢，就像是 1999 年末網路泡沫時期一樣，他預期股市在 9 月就會出現 10% 至 20% 的回調。

美國 PNC 金融服務集團投資長 Amanda Agati 也認為，從目前跡象來看，美股的成長趨勢接近或是已經觸頂，並且可能將出現至少 10% 的修正。不過，他也表示，這將會是健康的市場運作，美股後市仍然樂觀。

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