外資大舉敲進金融股 調節航運雙雄、面板與鋼鐵股

台股今 (14) 日市場觀望氛圍持續濃厚，鋼鐵股漲多回檔、航運股虎頭蛇尾，外資買賣超方面，對台泥情有獨鍾，已連八買、買超 6.4 萬張，也敲進金融族群，並再度調節航運雙雄、鋼鐵與面板三虎。

三大法人動向，外資再反手買超 65.46 億元，投信持續買超 7.13 億元，連 4 買，自營商賣超 7.04 億元，三大法人合計買超 65.5 億元。

期貨方面，外資回補多單 28 口，空單未平倉口數降至 15368 口；投信回補多單 115 口，空單未平倉口數降至 983 口；自營商增持空單 1018 口，多單未平倉口數降至 7332 口。

外資今日買超集中金融股與電子股，其中，台泥持續獲外資青睞，大買 2.4 萬張，已連八買，共買超 6.4 萬張；外資同步敲進金融族群，買超開發金 2.4 萬張、中信金 1.6 萬張、新光金 1.1 萬張、元大金 9262 張，合庫金、臺企銀、兆豐金、華南金買超張數都超過 5000 張。

電子股方面，外資也買超聯電 6974 張、仁寶 5225 張、菱生 4313 張、聯發科 3971 張，智原、一詮、南亞科、台積電、新唐、華邦電也超過 2000 張。

外資賣超集中傳產股，航運、鋼鐵、面板族群均成狙擊標的，賣超航運雙雄長榮、萬海各 2.3 萬張、4886 張，調節面板三虎群創、友達、彩晶分別 1.6 萬張、1.3 萬張、2636 張。

鋼鐵族群方面，賣超燁輝 1.3 萬張、大成鋼 1.2 萬張、彰源 7840 彰、中鴻 6676 張、中鋼構 5750 張，允強、春源、聚亨賣超張數都超過 3000 張。

法人指出，台股持續量縮盤整，受到中秋長假將至，加上美國聯準會將釋出最新動態，不確定因素多，導致市場觀望氛圍濃，預期中秋節長假過後，大盤才會有較明顯買盤進駐。