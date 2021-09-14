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英國截至7月三個月ILO失業率降至4.6% 符合預期

鉅亨網編譯凌郁涵
英國截至7月三個月ILO失業率降至4.6% 符合預期(圖片：AFP)
英國截至7月三個月ILO失業率降至4.6% 符合預期(圖片：AFP)
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英國ILO失業率經濟

根據英國國家統計局在週二 (14 日) 公布的最新數據顯，英國截至今年 7 月止三個月的失業率降至 4.6%，符合市場預期。

按國際勞工組織 (ILO) 標準計算，英國截至今年 7 月止三個月 ILO 失業率降至 4.6%，月減 0.1 個百分點，季減 0.3 個百分點，符合經濟學家的預期，但是較疫情前 (去年 2 月止三個月內) 仍高 0.6 個百分點。

截至 7 月的三個月內總就業人數月增 18.3 萬人，好於前值的 9.5 萬人增幅，並超過市場預期的增加 17.8 萬人。期間內，英國就業率升至 75.2%，季增 0.5 個百分點。

英國目前總計有 2910 萬人在職，高於疫情爆發前 2020 年 2 月的水準。不過，倫敦、蘇格蘭和東南部仍未恢復到疫情前的就業水準。

英國財政部長 Rishi Sunak 表示：「今天的統計數據表明，政府的就業補貼計劃正在奏效，失業率已連續 7 個月下降，就業人數已恢復到疫情前的水準。 8 月份通知的裁員人數也比去年年初以來的任何時候都少。

Sunak 也表示，隨著英國繼續從疫情的衝擊中復甦，政府的重點仍然是創造工作機會和提供就業補貼 。

不過有數據顯示，英國經濟成長逐漸失速，解封帶來的提振效應正在遞減。英國央行上個月把隊第 3 季國內生產毛額 (GDP) 的成長預估調降到約 3%，Delta 病毒是其中一個理由。

英國央行 8 月開會把基準利率保持在 0.1%，但警告未來幾年將有必要適度升息。

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