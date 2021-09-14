彭博：歐盟尋求聯美抗中 本月商討外資審查合作框架

為壓制中國日益擴張的全球影響力，彭博引述知情人士透露，歐盟本月稍晚將赴匹茲堡，與美國就加強外資審查的合作框架展開會談。

知情人士稱，雙方致力於達成一項原則性聲明，以共享海外收購相關訊息與數據，並在戰略資產投資的評估行動上進行合作。

知情人士還稱，本次會面議程涉及多個項目，包含供應鏈、外資審查和出口管制等，但預計半導體仍會是雙方著重的主要議題。

據了解，即將在 9 月 29 日建立的美歐貿易和技術委員會 (Trade and Technology Council) 也將發表類似聲明，以促進雙方在出口管制、人工智慧 (AI) 及半導體等關鍵產品供應鏈的合作。

針對上述報導，歐盟委員會一名官員拒絕發表評論。

知情人士指出，為匹茲堡會談準備之際，美歐在制定全球標準方面抱有相同利益，盼藉由制定共同標準來形塑對中國的一致態度，雖不太可能在協議內容中提及中國，但外界依舊認為中國是雙方在本次行動的共同目標。

另外，雖然美歐致力於以共同價值觀建立一套全球標準，知情人士稱，鑑於美國政府此前在阿富汗撤軍行動中幾乎沒有考量盟友的前例，加上歐盟在數位技術領域仍高度仰賴美國，歐盟仍對貿易和技術委員會成立的後續發展仍存有一些疑慮，擔憂未來催生出的任何規範可能為歐洲企業帶來威脅。

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