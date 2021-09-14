 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

陳時中：考量經濟必要 9/20後有望鬆綁防疫規範

鉅亨網新聞中心
陳時中：考量經濟必要 9/20後有望鬆綁防疫規範。(圖：取自疾管署直播)
陳時中：考量經濟必要 9/20後有望鬆綁防疫規範。(圖：取自疾管署直播)
Tag
疫情幼兒園指揮中心二級警戒鬆綁防疫

新北幼兒園群聚事件持續擴大，今 (14) 日再添 2 例確診新冠肺炎，為正在居家隔離的未滿 5 歲女童及爸爸，該案累計 32 人染疫。不過，二級警戒 9 月 20 日即將屆滿，指揮中心指揮官陳時中透露，目前疫情在控制之中，正在研議鬆綁措施，會綜合經濟的必要性逐步放寬。

由於台灣多個縣市零確診已久，蘇揆建議指揮中心考量國人生活的便利性，適度放寬防疫規範。陳時中指出，目前幾個事件都在控制中，接下來會綜合經濟必要，研議逐步放寬防疫規定，若團體覺得有必要，可向主管單位提出，會進一步納入考慮。

外界關注 9 月 20 日以後的疫情警戒是否放寬，陳時中表示，沒有要加嚴的準備，可能會鬆綁，但各單位還在蒐集資料討論中。

至於新北幼兒園群聚案，指揮中心表示，確診的台北市裝修工人夫婦，曾出入染疫埃及家庭所居住的社區大樓，經過完整定序，並與其他確診者比對，病毒與幼兒園完全一致，研判為同一起事件。

指揮中心表示，今天新增的案 16204、案 16205 分別為 30 多歲男性及未滿 5 歲女童，為同住家人，因有北部某幼兒園相關接觸史，於 9 月 6 日匡列為居家隔離對象，爸爸 9 月 12 日出現發燒等症狀，今天確診，該起幼兒園傳播鏈已造成 32 人染疫。
 

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞