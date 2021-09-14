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任天堂反映匯率在歐洲調降Switch主機售價 嚇壞投資人

鉅亨網編譯陳達誠
任天堂反映匯率在歐洲調降Switch主機售價 嚇壞投資人 (圖片：AFP)
任天堂反映匯率在歐洲調降Switch主機售價 嚇壞投資人 (圖片：AFP)
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日股任天堂NintendoSwitch歐洲調降英國OLED

據《日本經濟新聞》報導，日本電玩大廠任天堂 (Nintendo)(7974-JP) 銷售主力的「Nintendo Switch」遊戲主機，在歐洲官方購物網站上的價格已從原先的 329.99 歐元調降至 299.99 歐元、降價 9%。這是因應零售價格調整的作法，任天堂方面表示這次的價格調降是「考量到匯率變動而實施調整」。然而這項消息的曝光，也導致任天堂的股價出現下跌。

電玩主機 Nintendo Switch 最早是在 2017 年 3 月 3 日於日本、北美、歐洲、香港上市。這回在歐洲國家的價格調整、除了歐盟國家之外，英國官方購物網站上的售價也從原先的 279.99 英鎊調降到 259.99 英鎊；另外在零售通路的售價也同步實施調降。

不過任天堂方面也表示，目前沒有打算調降歐洲以外市場的主機售價，還有 2019 年時推出的簡易版主機「Nintendo Switch Lite」的價格也沒有進行調整的規劃。

消息傳出後，投資人擔心任天堂在歐洲市場的獲利下滑，這也導致該公司的股價在 14 日 (週二) 當天開低走低，最後收在每股 54210 日圓、下跌 1.92% 或 1060 日圓

ACE 經濟研究所的資深分析師安田秀樹指出，因為是舊款主機的價格調降，所以對於實際收益不會造成負面影響。他也認為，比起舊款主機的調降問題，即將於 10 月 8 日上市、採用 OLED 面板的新款 Switch 主機銷售表現才是重點。

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