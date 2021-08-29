〈觀察〉筆電應用高階商務接棒 抵銷中低階需求放緩壓力

筆電市場傳雜音，不過零組件供應鏈認為，目前看起來主要還是中低階的筆電需求放緩，高階商務及工業等特規筆電需求持續回溫，且部分單價及毛利率較佳，下半年相關筆電應用不見得會衰退，反而可望逆勢成長。

歐美疫情放緩，WFH 需求也迅速淡化，中低階筆電需求出現翻轉，以 Chromebook 為例，自下半年起相繼傳出砍單消息，且幅度從原先 20-30%，擴大至 50-60%，也增添市場對筆電市場全面衰退的疑慮。

多家供應鏈業者坦言，的確有看到消費性產品出現衰退的情況，不過，隨著企業回到辦公室、工廠全面重啟、政府標案重啟，帶動商務、專案以及工業用等特規利基品出貨向上。

藍天就表示，下半年看來商務、輕薄以及電競筆電需求不錯，動能來自返校潮、雙 11 以及年底歐美旺季的需求，預計筆電下半年出貨將超越上半年，營收獲利季季增

保護零件廠興勤也指出，目前在筆電需求方面，9 月還比 8 月好，且後續看起來會持續向上；神基也認為，下半年筆電機構件將來自高階商用筆電換機潮。

不只筆電，顯示器需求也出現交叉，佳世達表示，在 WFH 需求淡化下，家用、消費性產品下滑；但也看到商業應用下半年快速往上，工業應用逐漸回升，將抵銷消費性產品下滑影響。