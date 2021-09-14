〈美股早盤〉通膨壓力減輕 美股開盤小漲 美債殖利率短線急挫

低於預期的美國通膨數據，稍微緩解市場對於通膨上行的擔憂，美股週二 (14 日) 開盤小幅走高，道瓊工業指數連續 2 天反彈，截稿前漲逾百點或 0.3％，那斯達克綜合指數漲 0.4%，標普 500 指數漲 0.3％，費半漲 0.4%。10 年期美債殖利率短線急挫。

美國週二公布 8 月 CPI 年增 5.3%，較上月回落且符合預期，月增 0.3%，低於預期和前值；核心 CPI 年增 4%，月增 0.1%，均低於預期，且較前值大幅回落。然而，儘管通膨已現觸頂跡象，在供應鏈依舊受限的情況下，市場預期通膨將在一段時間內處於高檔。

紐約聯準銀行昨日發布最新調查顯示，消費者預期未來 3 年通膨率將達 4%，為 2013 年有紀錄以來最高。

截稿前，10 年期美債殖利率短線下挫至 1.306％。5 年期和 30 年期美債殖利率利差擴大，美債殖利率曲線轉趨陡峭，反映出最新通膨數據稍微緩解投資人對於 Fed 將收緊貨幣政策的壓力。

除了經濟數據，市場也相當關注美國總統拜登 (Joe Biden) 的 3.5 兆美元預算案是否獲得國會青睞。

根據眾議院民主黨人昨日公布計劃，預計企業稅及個人稅率將分別調升至 26.5% 和 39.6%。高盛 (Goldman Sachs) 策略師認為，相較於經濟放緩，加稅措施恐怕才是美股今年面對的主要風險。

個股消息面，眾所矚目的蘋果 (AAPL-US) 秋季新品發表會將於台北時間週三 (15 日) 凌晨展開，除了 iPhone 13 系列機型外，預計 AirPods 3 及 Apple Watch 7 將同步問世。發布會前夕，蘋果小漲 0.6％。

截至台北時間週二 (14 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 113.22 點或 0.32%，暫報 34982.85 點

那斯達克綜合指數上漲 62.84 點或 0.42%，暫報 15168.42 點

標普 500 指數上漲 14.51 點或 0.32%，暫報 4483.24 點

費半上漲 11.91 點或 0.35%，暫報 3461.59 點

台積電 ADR 下跌 0.24% 至每股 123.32 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.306%

紐約輕原油上漲 0.91％ 至每桶 71.09 美元

布蘭特原油上漲 0.87% 至每桶 74.15 美元

黃金上漲 0.27% 至每盎司 1799.20 美元

美元指數下跌至 92.325

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

甲骨文 (ORCL-US) 早盤下跌 3.14％，至 86.10 美元。

甲骨文週一 (13 日) 盤後公布 2022 會計年度第 1 季財報，營收年增 4% 至 97.3 億美元，略遜市場預期，(Non-GAAP)EPS 報 1.03 美元，優於預期，旗下最大雲端服務和授權支援部門營收雖較去年增長，但也遜於市場預期。

波音 (BA-US) 早盤下跌 0.27％，至 213.89 美元。

波音週二表示，商用客機和航空業務正浮現復甦跡象，一旦解除防疫和旅遊限制，區域航班將率先復甦，接著為長途航班，航班需求可望在 2023 年至 2024 年恢復至疫情前水平。

根據波音發布的年度市場展望，未來十年航空航太產品和服務市場規模估達 9 兆美元，高於去年的 8.5 兆美元和 2019 年疫情爆發前的 8.7 兆美元。

CureVac(CVAC-US) 早盤下跌 2.89％，至 64.14 美元。

為因應 mRNA 新冠疫苗的需求變化，德國生技公司 CureVac 宣布，將終止與瑞士生技公司 Celonic 和德國化學公司 Wacker 的疫苗生產合約。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月 NFIB 小企業信心報 100.1，預期 99.0，前值 99.7

美國 8 月 CPI 年增率報 5.3％，預期 5.3%，前值 5.4%

美國 8 月 CPI 月增率報 0.3％，預期 0.4%，前值 0.5%

美國 8 月核心 CPI 年增率報 4.0％，預期 4.3%，前值 4.3%

美國 8 月核心 CPI 月增率報 0.1％，預期 0.3%，前值 0.3%

藍：CPI 年增率，綠：CPI 月增率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

BMO GAM 首席經濟學家 Steven Bell 認為，市場已消化 Fed 將於年底啟動縮減購債計畫的消息，接下來焦點預計將轉向何時升息，而這取決於通膨和就業數據。Bell 認為在數據顯示通膨已逐月降溫的情況下，就業問題為阻礙 Fed 升息的一大原因。

Treasury Partners 投資長 Richard Saperstein 預計，短期內股市震盪恐加劇，未來 6 週股市通常會受到季節性因素而走疲，這對面臨高估值且缺乏上行動能的股市來說，將會是額外的負擔。