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〈美股盤前要聞〉蘋果秋季發表會在即 美股期貨小升

鉅亨網編譯凌郁涵
蘋果秋季發表會在即 美股期貨小升(圖片：AFP)
蘋果秋季發表會在即 美股期貨小升(圖片：AFP)
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蘋果谷歌甲骨文高通

市場關注美國 8 月 CPI 數據。另外，蘋果即將舉行秋季發布會，預期將推出 iPhone 13 系列。美國 10 年期公債殖利率來到 1.339%。美股期貨週二 (14 日) 小升，道瓊期貨漲 0.14%，標普 500 期貨漲 0.13%，那斯達克 100 期貨漲 0.04%。

1. 蘋果罕見緊急推出修正更新

網絡資安監督組織「公民實驗室 (Citizen Lab)」週一表示，一家總部位於以色列的網絡監控公司開發了一種工具，可以利用一種前所未見的技術入侵蘋果 iPhone，且該技術自 2 月便啟用至今。

蘋果週一表示，已經在更新版本中修復該漏洞，證實了公民實驗室的發現，但蘋果發言人拒絕評論該駭客技術是否來自 NSO 集團

研究人員指出，受攻擊的手機根本不需要點擊任何連結，惡意軟體就可發動攻擊，亦即受攻擊的手機根本沒有任何明顯跡象可察覺。

2. 甲骨文 Q1 營收遜色 IT 支出吃重

商務軟體製造商甲骨文 (ORCL-US) 週一 (13 日) 公布會計年度第一季營收遜於分析師預期，對第二季財測也落在分析師預測的區間低檔。

甲骨文第一財季營收年增率僅 4%，較前一季 8% 的年增率減半。

甲骨文執行長 Safra Catz 表示，「相較本地業務，雲端是基本面獲利更好的業務。展望明年，我們預計公司營業利潤會等同或高於疫情前的水準。甲骨文不會再批露雲端基礎設施或雲端應用程式的營收或營業利益。」

甲骨文自今年以來，股價已上漲 37%，高於同期上漲約 19% 的 S&P 500 指數。

3. 谷歌涉嫌濫用市場地位 遭南韓監管機構開罰 1.77 億美元

南韓反壟斷監管機構周二 (14 日) 表示，由於谷歌 (GOOGL-US) 濫用市場支配地位，限制手機系統市場競爭，將對谷歌開罰 2070 億韓元 (約 1.77 億美元)，預料是南韓史上第九高罰款 。

韓國公平貿易委員會 (KFTC) 調查發現，谷歌涉嫌阻止當地手機製造商客製其 Android 操作系統。KFTC 表示，這項罰款金額可能是南韓有史以來第九高罰款。

4. 高通已向 ADAS 技術商 Veoneer 提正式收購案

彭博周一 (13 日) 引述消息人士報導，高通 (QCOM-US)  正式提案以逾 40 億美元收購瑞典先進駕駛輔助系統 (ADAS) 技術商 Veoneer，以超過麥格納 (MGA-US) 的報價在競標案中取得優勢，Veoneer 已發新聞稿證實收到高通提案。

消息人士表示，高通公司提出價碼為每股 37 美元，消息傳出後，Veoneer (VNE-US) 股價上漲 2.18% 至每股 35.6 美元

高通對 Veoneer 的 Arriver 自駕部門深感興趣，該部門主要負責 ADAS 等技術的開發，並且計劃收購後將非 Arriver 資產出售給私募公司或其他汽車商。

5. IEA 估全球原油需求下月強彈

國際能源署 (IEA) 週二 (14 日) 發布月度報告稱，隨著疫情好轉，全球原油需求估下月起強彈，且在疫苗接種計劃助力下，大量需求將獲得釋放，需求強勁態勢可望延續至年底。

IEA 表示，隨著 OPEC + 繼續恢復增產，消費者原本可望享受原油產量的穩健增長，但颶風卻半路殺出，重創了墨西哥灣沿岸地區，導致 8 月全球原油供應量減少 54 萬桶 / 日，中斷連續 5 個月的供應增長態勢，潛在供應損失估近 3,000 萬桶。

不過 IEA 也稱，颶風帶來的影響僅為暫時情況，原油供應增長可望自 10 月起恢復。

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