誠品生活攜手碳佐麻里 打造南台灣最大店

誠品生活 (2926-TW) 今 (14) 日攜手臺南在地品牌碳佐麻里共同宣布，將在 2024 年、臺南建城 400 周年，共同在鹽埕段商八開發區，打造規模 6000 坪的獨棟大店，這也是誠品在南臺灣最大的店點。

此項合作開發案位於臺南南區「碳佐麻里安平港園區」，將是誠品在大臺北以外最大規模店點。未來除了融合閱讀、藝文、創意設計等內容，也規劃大型展演空間作為南臺灣藝文發聲舞台，並將迎接未來休閒趨勢，聚焦健康生活、戶外活動、運動機能等三大風格概念，打造主題樓層。

誠品生活董事長吳旻潔表示，臺南是創辦人吳清友的故鄉，在迎接臺南建城 400 年之際，很開心能有機會回到臺南，開展充滿誠品場所精神、能充分表達誠品豐富個性與獨特觀點並充滿生活感的大店，待疫情平息、邊境解封，也能為城市及品牌創造文化觀光收益。

誠品生活近年來積極執行線上下融合的全通路策略，要打造結合文創、圖書、生活、休閒、餐飲與住宿的「誠品生活全通路生態圈」。隨著全通路佈建逐步到位，誠品生活也啟動「大小並行」展店策略。

除今年底進駐竹北大遠百，串聯誠品生活全通路服務的首家全新小型社區店，也將於第四季亮相；2022 年至 2024 年還有規模達 1.8 萬坪的新店裕隆城大店、位於馬來西亞吉隆坡 The Starhill 的誠品生活東南亞首店、與碳佐麻里合作的 6000 坪臺南獨棟大店，及中國第二家店點將陸續開幕。