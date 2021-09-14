建議收藏 | 一覽 L2 生態必備數據查詢和資產管理工具

在 L2 生態衝浪，你需要這些輔助工具。

撰文：潘致雄

在以太坊生態中的兩個重要擴容方案 Optimism 和 Arbitrum 網絡正式對外公開測試後，二層網絡的整體數據增長都極其明顯，Arbitrum 更是在短短兩週時間裏積累了價值超過 20 億美元的 TVL，一躍成爲 目前 資產鎖倉量最多的二層網絡 。

另一方面，經過鏈聞的測試《Arbitrum 和 Optimism 到底比 L1 便宜多少？》，現階段 L2 網絡的交易成本相比以太坊一層網絡已經減少了一個數量級，考慮到目前 Optimism 和 Arbitrum 還限制了網絡的擴容容量，所以未來還有更多的空間。

各類一層網絡的 DeFi 項目都開始了向 L2 的遷移，比如 MCDEX、WePiggy、Balancer、SynFutures 等，而包括 MetaMask、imToken、Math Wallet、Trust Wallet、Rabby、TokenPocket、Go Pocket 在內的多類錢包也都已經實現了對於 L2 網絡的支持。

除了這些生態應用和入口之外，其實還有很多工具或數據類的應用，可以作爲 L2 生態應用的輔助，或者可以更詳細瞭解 L2 網絡的各類數據。本文將針對 L2 相關的工具進行梳理，並持續更新。

宏觀數據

L2BEAT （TVL+風險對比）（https://l2beat.com/）

L2BEAT 有兩個核心功能，統計了所有「狹義上」以太坊 L2 網絡的資產「鎖倉量」數據，以及整理了各個 L2 網絡在風險上的一些對比。這個工具的缺點是數據更新不是特別及時，以及由於僅僅包含了狹義上的二層網絡，所以並沒有包括 Polygon （PoS） 或其他兼容 EVM 側鏈的數據。

鎖倉量趨勢可以查看所有二層網絡的整體情況，也可以查看單個二層網絡的趨勢。

另一個特別好用的功能是可以快速查看各個 L2 網絡的特性、風險以及權衡。估計也沒多少人會記得住這麼多信息，忘了時候查一下 L2BEAT 就行，而且這些信息應該會隨着網絡進展隨時更新。

L2Fees （交易費預估）（https://l2fees.info/）

每個二層網絡可以爲用戶省下多少錢？用 L2Fees 網站查一下實時的數據就行。不過該網站目前已經支持的網絡並未覆蓋很多，僅包含了 Loopring 、 zkSync 、 Polygon 、 Hermez 、 Arbitrum One 、 Optimism 、 Aztec 和 以太坊主網 。

不過該網站在上線後有被社區用戶質疑不是特別準確，後來好像數據也有所調整，應該還是可以作爲一個不錯的數據參考的。

Dune Analytics 儀表盤 （所有跨鏈橋合約的 TVL）（ https://dune.xyz/eliasimos/Bridge-Away-(from-Ethereum)）

由 Coinbase 的協議專家 Elias Simos 在 Dune Analytics 平臺上製作的跨鏈橋合約數據可以作爲 L2BEAT 的數據的一個擴展，該儀表盤彙總了大多數橋合約的地址中的資產數據，然後製作成相關的趨勢圖表。

Bridge Away (L1 Ethereum) 儀表盤中不僅包含了二層網絡的跨鏈橋合約 （Bridge Contract） ，還包含了更廣義的二層以及側鏈、公鏈等數據，比如 Solana、Fantom、NEAR 等。

應用和代幣數據

DeFi Llama （項目的 TVL）（https://defillama.com）

如果想知道各個二層網絡中 （DeFi） 每個項目的 TVL 數據，可以通過 DeFi Llama 查看。他們支持的網絡數量非常多，不僅包括了 L2 相關的網絡。

arbee.info （K 線工具）（https://arbee.info）

arbee.info 是一個 針對 Arbitrum 生態 的 K 線查詢工具。

Uniswap.info （價格、交易量、TVL）（https://info.uniswap.org/）

作爲多 L2 部署的 DeFi 交易協議，Uniswap 爲其 V3 版本製作了數據網站，目前包含了 主網 、 Optimism 和 Arbitrum 。Uniswap.info 可以查看各代幣的價格、交易量、TVL、流動性等數據，目前仍處於 Alpha 階段。

資產跟蹤管理工具

DeBank （https://debank.com/profile/）

Defi 錢包和資產管理工具 DeBank 已經支持了 Optimism 和 Arbitrum 等其他兼容 EVM 鏈的資產追蹤功能。DeBank 旗下的瀏覽器插件錢包 Rabby 也已經支持這些網絡。

Zerion （https://app.zerion.io/）

Zerion 目前已初步支持 Optimism 和 Arbitrum，不過支持的協議還不多，以及圖表功能也尚未發佈。

Zapper （https://zapper.fi/）

Zapper 也已支持 Polygon、Arbitrum、Optimism 等幾個網絡。

Ape Board （https://apeboard.finance/）

Ape Board 目前僅支持了 Arbitrum 和其他網絡。

交易數據查詢 （區塊瀏覽器）

大多數以太坊生態相關的區塊瀏覽器都是 Etherscan 團隊開發的，其實就是 Etherscan 產品的換皮膚版本，功能上也幾乎都保持一致。

Blockscan （聚合）（https://blockscan.com/）

Blockscan 是 Etherscan 團隊推出的區塊瀏覽器的聚合器，可以在一個入口中搜索以太坊賬戶在不同 L2 網絡或者 EVM 兼容網絡中的地址和交易數據。

比如可以搜索 Vitalik Buterin 的地址在各個網絡中的數據，只需要輸入他的以太坊地址即可。

Arbiscan （Arbitrum One Explorer）（https://arbiscan.io/）

專注 Arbitrum One 網絡的區塊瀏覽器，基於 Etherscan。還能查看網絡中的獨立地址數據和趨勢。

Optimistic Ethereum Explorer （https://optimistic.etherscan.io/）

專注 Optimism 網絡的區塊瀏覽器，基於 Etherscan。還能查看網絡中的獨立地址數據和趨勢。

開發者相關

Biconomy Hyphen （跨鏈服務）（https://www.biconomy.io/hyphen-page）

Biconomy 對 L2 以及跨鏈提供了一套針對開發者的服務 Hyphen，可以在不同 EVM 兼容鏈，以及 L2 網絡之間進行快速的資產轉移。可參考鏈聞此前的文章 《五分鐘速覽 Biconomy 跨鏈轉移基礎設施 Hyphen》 (https://www.chainnews.com/articles/841253531777.htm) 瞭解更多關於 Hyphen 的介紹。

Infura （API）（https://infura.io/）

Consensys 旗下的 Infura 是以太坊開發者必備的工具之一，目前除了以太坊主網之外，Infura 已經支持了 Polygon、Optimism 和 Arbitrum 的主網。

Alchemy （API）（https://www.alchemy.com/）

Alchemy 也是一個非常強大的開發者工具，爲開發者提供 API 服務，目前也已經支持除了以太坊主網之外的 Polygon、Optimism 和 Arbitrum 網絡。