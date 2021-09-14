手把手教你參與 Lyra 的流動性挖礦

Synthetix 生態二層期權協議 Lyra 近日啓動的流動性挖礦要如何參與？

撰文：Eric

Synthetix 二層期權協議 Lyra 在不久前完成了由 Framework Ventures 和 ParaFi Capital 領投的 330 萬美元融資，其推出的以太坊期權產品也在上線兩週時間裏即完成了超過 3000 筆交易，但由於 sUSD 在二層上供應量較低，導致 Lyra 不得不通過限制交易上限以及提高滑點等手段來保持一定的流動性。

作爲 Lyra 流動性池中作爲抵押品和期權買賣的關鍵資產 sUSD，截至目前也僅僅剛剛超過了 1000 萬枚（Optimism 上）。爲了提高 sUSD 供應量，同時也提高 Lyra 上期權池的深度和流動性，Lyra 官方已於昨日啓動了爲期兩週半的 Optimism 上 sUSD 流動性挖礦試驗計劃，從 9 月 13 日 8:00 開始到 9 月 27 日 8:00 結束。

如何參與流動性挖礦

本次流動性挖礦將總共獎勵在 Uniswap 上的 sUSD （Optimism 上）/DAI 流動性池提供流動性的用戶 37.5 萬枚 LYRA。具體參與方式如下：

首先，用戶需要將 SNX 和 DAI 通過 Optimism 網關 橋接到 Optimism 上，點擊右上角連接錢包之後就可以進行操作：

使用 Synthetix 的 Staking DApp 在 Optimism 上鑄造 sUSD。注意鑄造時需要將錢包支持的網絡切換至 Optimism （可以通過網頁中左側一列中「SWITCH TO L2」直接切換錢包支持的網絡），具體鑄造 sUSD 的方式可以參考 《手把手教你玩轉 Synthetix 基本功能》

完成以上兩步後，你的錢包中已經擁有了可以提供流動性的 Optimism 上的 sUSD 以及 DAI，此時就可以進入 Lyra Trading DApp 的 「Pools」 頁面：

然後點擊 Add Liquidity 進入 Uniswap 的 sUSD/DAI 池，確保錢包連接的是 Optimism 網絡之後，向該流動性池中添加流動性，Lyra 官方將可以獲取獎勵的價格範圍設置在了 0.99005-1.2995 （DAI 每 sUSD）的範圍之間：

之後，只需要等待流動性添加完成就可以進行挖礦了。另外，Lyra 計劃在 9 月 17 日 17:00 啓動以太坊資金池的流動性挖礦計劃，該計劃將於 10 月 1 日 17:00 結束，獎勵同樣爲 37.5 萬枚 LYRA，具體方式暫未公佈。