拚信託2.0 金管會祭四大獎勵誘因

金管會今 (14) 日公布「信託業推動信託 2.0 計畫評鑑及獎勵措施」，該評鑑及獎勵措施設有「最佳信託獎」等 4 項獎項，以鼓勵信託業依信託 2.0 計畫發展全方位信託服務。

銀行局副局童政彰表示，金管會 2020 年 9 月 1 日發布信託 2.0 計畫，期能引導信託業提升信託服務功能，積極投入適當資源調整部門組織及培育專業人才，並透過整合機構內部資源及對外跨業合作，改變以往過於偏重理財信託的現況，發展為客戶量身訂作之全方位信託業務。

童政彰表示，參酌信託公會建議，訂定評鑑標準與獎勵措施，適用於有兼營信託業務的銀行、券商，可自行報名參與評鑑，自去年 9 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止共計 2 期審核，第 1 期是去年 9 月 1 日起至今年 12 月 31 日止，第 2 期是明年 1 月 1 日起至年底 12 月 31 日，每期辦理獎勵一次。

該評鑑及獎勵措施設有「最佳信託獎」、「安養信託獎」、「員工福利信託獎」及「信託業務創新獎」等 4 項獎項。其中機構評鑑獎項「最佳信託獎」之評鑑項目，包括內部組織調整與整體資源整合、人才培育、宣導及產學合作、跨業結盟等重要指標。各單項業務獎項「安養信託獎」、「員工福利信託獎」及「信託業務創新獎」所定評鑑項目，則包括各項質化及量化指標。

銀行局表示，評鑑及獎勵措施實施期間每年經信託公會邀集具公信力的團體或學者專家辦理評鑑後，由金管會擇定績效優良信託業者進行頒獎表揚，並給予申請信託相關業務自動核准等獎勵措施。

金管會表示，透過此評鑑及獎勵措施的訂定，希望能有效鼓勵信託業整合機構內部資源提升信託部門職能，並透過與社福團體、安養機構及醫療機構等業者跨業合作，發展符合客戶多元化需求的信託服務。