上市建商桃園積極標地 宏普砸57.5億元金額最高

台灣房市需求強勁，上市建商包括宏普 (2536-TW)、櫻花建設 (2539-TW) 及興富發 (2542-TW) 都積極前進桃園獵地，並在今 (14) 日桃園市地政局區段徵收土地標售案中出線，其中宏普砸 57.5 億元金額，分別拿下青埔及機捷 A20 站建地最為亮眼。

宏普今天以 26.3 億元擊敗 16 組競爭人馬，拿下中壢青埔青芝段 146 地號面積約 1739 坪建地，換算下來每坪土地單價高達 151.3 萬元、溢價率高達 58.4%，房仲業者分析，青埔青芝段 146 地號地形方正，且坪數大有利開發，還面對萬坪綠地青塘園，擁有絕佳的優勢與稀有性，因此成為各方鎖定的大熱門標的。

此外，宏普也在 A20 站興和特區以合計 31.2 億元拿下 2 個建地標案，合計坪數也達 3065 坪。

宏普建設今年第一季推出新店央北重劃區的「中央公園」案 2 期，目前銷售順利，今年第 4 季計劃在桃園青埔推出兩建案，總銷近 80 億元。明年推案計劃暫定推出新店中央公園 3 期，及內湖舊宗段廠辦開工，將採先建後售模式，個案基地面積 1265 坪。至於大直金泰段的商辦大案，基地面積高達 2640 坪，變更計劃仍由內政部審查中。