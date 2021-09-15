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〈美股熱門股〉蘋果發表會缺乏驚喜 蘋概股下跌 CureVac疫苗前景看淡跌8%

鉅亨網編譯段智恆
〈美股熱門股〉蘋果發表會不香 蘋概股受累下跌 CureVac疫苗前景看淡跌8%(圖片：AFP)
〈美股熱門股〉蘋果發表會不香 蘋概股受累下跌 CureVac疫苗前景看淡跌8%(圖片：AFP)
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蘋果發表會缺乏驚喜 蘋概股受累下跌

蘋果周三 (14 日) 股價在秋季新品發表會不漲反跌，下滑 0.96%，連累蘋概股思佳訊 (SWKS-US) 下跌 1.71%、高通 (QCOM-US) 跌 1.58%、康寧 (GLW-US) 跌 1.77%、美光 (MU-US) 下跌 1.16%、捷普 (JBL-US) 下跌 0.75%。

外媒報導，由於先前 iPhone 13 的消息過度曝光缺乏驚喜，再加上這次 iPhone 13 只是小改款等因素，使蘋果股價承壓。

然而分析師基本上抱持樂觀態度，稱 iPhone 13 替蘋果年底購物季的銷售拉開序幕。根據彭博彙編數據，在研究蘋果股票的 47 位分析師中，約有 80% 的人給予蘋果買入（Buy）評等，只有兩名分析師給予賣出（Sell）評等。

CureVac 終止與兩家製藥公司合作 挫跌 8.02%

以 mRNA 技術見長的德國生技公司 CureVac(CVAC-US) 周二表示，為調整歐洲生產疫苗的長期策略，將終止與外包夥伴 Celonic、Wacker 的合約，此舉讓該公司疫苗在對抗新冠疫情中發揮重大作用的希望變得渺茫，股價挫跌 8.02% 至每股 60.75 美元

CureVac 表示，取消合約並不影響臨床試驗用的第二代新冠疫苗 CV2CoV 供應。該試驗將於今年第四季展開。

CureVac 營運長 Malte Greune 說，新冠疫苗從短期大量的需求發展至廣泛的供應，讓公司重新評估目前的產能要求，以符合實際商業與臨床產能需求。

CureVac 當日也表示，公司與生物製藥公司 Rentschler Biopharma 和諾華 (NVS-US) 的單獨生產協議不受影響。

賀寶芙下調第三季與全年財測 暴跌 21.13%

美商賀寶芙 (HLF-US) 因新冠疫情不確定性與獨立直銷商活動低於預期，下調全年第三季與全年財測預期，周三股價暴跌 21.13% 至每股 42.78%。

賀寶芙執行長 John Agwunobi 說，由於疫情長期的影響給市場帶來不確定，財測預估也面臨挑戰。該公司將下調財測指引歸咎獨立直銷商活動水準低於預期。

該公司預估第三季淨銷售額減少 3.5% 至 6.5%，預測區間中點與上個月相比下調 700 個基點，對第三季經調整後每股獲利預估值也調降 0.05 美元，至中間值 1.10 美元

全年淨銷售額成長區間則從原本預估 8.5% 至 12.5% 區間下調至 4.5% 至 8.5%，經調整後每股獲利中點約報 4.75 美元，較先前預估低 0.15 美元

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