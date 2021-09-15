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〈美股盤後〉蘋果iPhone 13亮相 四大指數盡墨

鉅亨網編譯羅昀玫
蘋果iPhone 13亮相 四大指數盡墨 (圖片：AFP)
蘋果iPhone 13亮相 四大指數盡墨 (圖片：AFP)
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週二 (14 日) Delta 變種病毒、企業增稅的不確定性上升，10 年期美債殖利率下滑，美股四大指數集體收黑，能源、金融股領跌，蘋果於週二美股盤中時段舉行秋季發布會，推出 iPhone 13 等多款新品，但其股價先升後跌、表現欠佳。

數據方面，美國勞工統計局 (BLS) 週二 (14 日) 公布，8 月核心消費者物價指數年增 4.0%，低於市場預期和前值，顯示通膨壓力已較上月降溫，但仍處於高檔。

政經方面，第十二屆中美政黨對話自週一起連續兩日舉行，中國共產黨與美國民主、共和兩黨代表就美中關係未來發展前景進行對話。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.25 億例，死亡數突破 464 萬例。美國累計確診超過 4130 萬例，累計死亡數超過 66.3 萬。印度累計確診超過 3328 萬例，巴西累計確診 2100 萬例。

週二 (14 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數下跌 292.06 點，或 0.84%，收 34,577.57 點。
  • 那斯達克下跌 67.82 點，或 0.45%，收 15,037.76 點。
  • 標普 500 指數下跌 25.68 點，或 0.57%，收 4,443.05 點。
  • 費城半導體指數下跌 0.3 點，或 0.01%，收 3,449.4 點。
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標普 11 大板塊全面淪陷，能源、金融和工業股領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.96%；臉書 (FB-US) 漲 0.01%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.15%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.21%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.94%。

道瓊成分股幾乎全跌。Walgreens Boots Alliance(WBA-US) 下跌 1.95%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.88%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌漲 1.81%；摩根大通 (JPM) 下跌 1.75%；波音 (BA-US) 下跌 1.36%。

費半成分股漲跌互見。艾司摩爾 (ASML-US) 上漲 1.93%；AMD(AMD-US) 上漲 0.89%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.50%；高通 (QCOM-US) 跌 1.58%；恩智浦 (NXPI-US) 下跌 1.27%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.85%。

台股 ADR 走跌。台積電 ADR(TSM-US) 跌 0.43%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.20%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 1.73%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.08%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.96% 至每股 148.12 美元。蘋果於秋季發表會上發布了 iPhone 13 系列、新 iPad、全新 iPad Mini 和 Apple Watch Series 7 等多款新品。

(圖片：蘋果)
蘋果 iPhone 13 亮相 (圖片：蘋果)

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 在蘋果發表會前發布一份報告提到，投資者擔心繼去年蘋果推出 5G 手機後，5G 手機換機潮將出現實質性放緩。

除了硬體新品發布外，蘋果亦更新健身 Fitness+ 等軟體功能，新增全新的群組訓練模式 (Group Workout)。此消息促使互動健身平台 Peloton Interactive (PTON-US) 下跌 2.70% 至每股 108.50 美元

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.15% 至每股 2,850.89 美元。韓媒報導，南韓監管機構以「濫用市場領導地位」為由，對科技巨頭 Google 開罰 2074 億韓元 (約新台幣 49.5 億元)。

經濟數據

  • 美國 8 月 NFIB 小企業信心報 100.1，預期 99.0，前值 99.7
  • 美國 8 月 CPI 年增率報 5.3％，預期 5.3%，前值 5.4%
  • 美國 8 月 CPI 月增率報 0.3％，預期 0.4%，前值 0.5%
  • 美國 8 月核心 CPI 年增率報 4.0％，預期 4.3%，前值 4.3%
  • 美國 8 月核心 CPI 月增率報 0.1％，預期 0.3%，前值 0.3%

華爾街分析

RBC Capital Markets 策略師 Blake Gwinn 表示，美債持續上漲似乎是由於 CPI 數據將影響聯準會 (Fed) 縮減購債 (Taper) 計畫，但 Gwinn 持不同觀點。他認為，聯準會仍將在 11 月或 12 月宣布開始 Taper。

高盛認為，國會稅改計畫是美股今年年底前面臨的主要風險，而不是經濟放緩，若將企業稅提高到 25%，可能標普成分股企業收益將減少 5% 左右。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

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