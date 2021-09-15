 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

iPhone 13小改款沒驚喜？專家：蘋果靠巧妙策略提高平均售價

鉅亨網編譯余曉惠
iPhone 13小改款沒驚喜？專家：蘋果靠巧妙策略提高平均售價 (圖:AFP)
iPhone 13小改款沒驚喜？專家：蘋果靠巧妙策略提高平均售價 (圖:AFP)
Tag
蘋果庫克新品發表會iPhone 13iPadApple Watch產業

蘋果 (AAPL-US) 在台灣周三凌晨發表 iPhone 13 系列新手機，與前一代相比似乎沒有太大升級驚喜，但評論家表示，蘋果透過擴大容量提高平均售價，同時在官網上繼續販售約 10 款舊款手機，以多種價格帶吸引消費者買單。

華爾街日報 (WSJ) 專欄作家 Dan Gallagher 表示，和所有電子製造商一樣，蘋果也因為零件和運費漲價背負著提高價格的壓力。因此從起始售價來看，iPhone 13/13 Mini 和 13 Pro/Pro Max 和去年的 iPhone 12 系列一樣，或許讓一些期待蘋果漲價的投資人感到失望。蘋果股價在發表會後下挫近 1%。

雖然 iPhone 13 系列起售價不變，但儲存容量變大，13／13 mini 取消 64GB、多了 512GB，而 13 Pro/Pro Max 甚至增添 1TB 選項，是前幾代頂級機種最高容量的兩倍。

比較前後兩代最頂規的手機，iPhone 13 Pro Max 1TB 要價 2,179 美元（約台幣 54,400 元），比 iPhone 12 Pro Max 512GB 版本的 1,399 美元貴了 56%。

Gallagher 表示，這樣算起來，iPhone 13 系列平均售價約 1,106 美元，和 12 系列平均售價 999 美元相比，上漲 11%。

即使 iPhone 13 系列最高階手機的定價難以親近，但蘋果的顧客群有很多喜歡最頂級和最大的手機。Visible Alpha 資料顯示，12 Pro and Pro Max 過去三季以來占 iPhone 12 系列總銷量的 44%。

Gallagher 認為，提高儲存容量對消費者或許有不小誘因，智慧手機相機升級、消費者愛用手機拍照，加上應用程式愈裝愈多，都提高使用者對手機容量的需求。

蘋果除了推出新機種，仍在官網上保留 10 款舊機繼續販售，而且舊機型平均降價 11%，入門款的 iPhone SE 保持 399 美元平易售價。

Gallagher 表示，這使蘋果目前銷售中的所有機種達到 24 款，創歷史新高，對這家曾以大量刪減產品線聞名的公司來說，是很大幅度的轉變。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
蘋果US-AAPL
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞