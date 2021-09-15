iPhone 13小改款沒驚喜？專家：蘋果靠巧妙策略提高平均售價

蘋果 (AAPL-US) 在台灣周三凌晨發表 iPhone 13 系列新手機，與前一代相比似乎沒有太大升級驚喜，但評論家表示，蘋果透過擴大容量提高平均售價，同時在官網上繼續販售約 10 款舊款手機，以多種價格帶吸引消費者買單。

華爾街日報 (WSJ) 專欄作家 Dan Gallagher 表示，和所有電子製造商一樣，蘋果也因為零件和運費漲價背負著提高價格的壓力。因此從起始售價來看，iPhone 13/13 Mini 和 13 Pro/Pro Max 和去年的 iPhone 12 系列一樣，或許讓一些期待蘋果漲價的投資人感到失望。蘋果股價在發表會後下挫近 1%。

雖然 iPhone 13 系列起售價不變，但儲存容量變大，13／13 mini 取消 64GB、多了 512GB，而 13 Pro/Pro Max 甚至增添 1TB 選項，是前幾代頂級機種最高容量的兩倍。

比較前後兩代最頂規的手機，iPhone 13 Pro Max 1TB 要價 2,179 美元（約台幣 54,400 元），比 iPhone 12 Pro Max 512GB 版本的 1,399 美元貴了 56%。

Gallagher 表示，這樣算起來，iPhone 13 系列平均售價約 1,106 美元，和 12 系列平均售價 999 美元相比，上漲 11%。

即使 iPhone 13 系列最高階手機的定價難以親近，但蘋果的顧客群有很多喜歡最頂級和最大的手機。Visible Alpha 資料顯示，12 Pro and Pro Max 過去三季以來占 iPhone 12 系列總銷量的 44%。

Gallagher 認為，提高儲存容量對消費者或許有不小誘因，智慧手機相機升級、消費者愛用手機拍照，加上應用程式愈裝愈多，都提高使用者對手機容量的需求。

蘋果除了推出新機種，仍在官網上保留 10 款舊機繼續販售，而且舊機型平均降價 11%，入門款的 iPhone SE 保持 399 美元平易售價。

Gallagher 表示，這使蘋果目前銷售中的所有機種達到 24 款，創歷史新高，對這家曾以大量刪減產品線聞名的公司來說，是很大幅度的轉變。