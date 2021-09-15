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中國為抑制油價 9/24出售首批戰備儲油

鉅亨網編譯段智恆
中國為抑制油價 9/24出售首批戰備儲油(圖片：AFP)
中國為抑制油價 9/24出售首批戰備儲油(圖片：AFP)
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中國SPR油價大宗商品漲價抑制石油戰略儲油

中國將於 9 月 24 日出售約 738 萬桶戰略儲油（SPR），此舉是中國為降低油價首次採取的干預措施。

中國國家糧食與物資儲備局發布聲明表示，首次拍賣的原油約為 738 萬桶，該機構表示，第一批出售的原油包括卡達海洋原油（Qatar Marine）、福爾蒂斯（Forties）原油、阿曼（Oman）原油、穆爾班（Murban）原油、上紮庫姆（Upper Zakum）原油，該批原油的儲存地點都在大連港，皆由去年投入戰略儲油。

消息公布後，布蘭特原油應聲下跌，隨後又回升至每桶 74 美元附近。

中國正面臨大宗商品價格飆漲的處境，不僅原油，煤炭、天然氣也迅速上漲，因此中國國家糧食與物資儲備局上周才決定出售戰略儲油，緩解原物料價格上漲的壓力。

儲備局表示，參與拍賣的公司須遵守煉油產業規定，並有足夠的進口配額。買家還必須要有良好的信用紀律，禁止將購買的原油轉售。

中國第一批出售的戰略儲油比一天進口的量還少。倫敦顧問機構 Energy Aspects 數據顯示，過去 10 年，中國已累積約 2.2 億桶戰略儲油。

這種緩衝不同於美國與歐洲的戰備儲油，歐美兩國只在供應中斷獲戰爭期間使用，而中國則是動用戰略儲油以影響市場。

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