開啟三代的新同居生活！超紓壓的北歐風透天別墅，牽起彼此又住得舒適自在

編輯 林君逸｜圖片提供 沐澄設計有限公司



想就近照顧年邁的父母，卻又不想犧牲個人的獨立空間嗎？這間 86 坪的透天別墅，援引中性舒適的北歐風格，搭配橡木鋼刷木皮、大理石和樂土等元素，以自然休閒的調性滿足老、中、青三代的美感，加上貼心的分層規劃，讓一家六口維繫感情之餘，也不打擾彼此的生活步調。



Home Data

設計公司：沐澄設計有限公司

設計師：張惠靖

設計風格：北歐風

房屋狀況：新成屋 (5 年以下)

空間坪數：85 / 坪

居住成員：大人：4 人，小孩：2 人

空間格局：六房

主要建材：灰鏡、長虹玻璃、ICI 乳膠漆、超耐磨木地板、歐規系統櫥櫃

房屋類型：透天別墅

小編帶你看好宅

想就近照顧年邁的父母，卻又不想犧牲個人的獨立空間嗎？這間 86 坪的透天別墅，援引中性舒適的北歐風格，搭配橡木鋼刷木皮、大理石和樂土等元素，以自然休閒的調性滿足老、中、青三代的美感，加上貼心的分層規劃，讓一家六口維繫感情之餘，也不打擾彼此的生活步調。



一樓是全家互動的公共空間，電視主牆注入大篇幅的淺白灰色系，建立大器優雅的視覺印象，臥榻及沙發背牆分別選擇溫潤木質、樂土，一同圍塑大自然般的無壓氣息。餐廚區域，透過玻璃燈飾巧搭圓型淺灰白色系大理石餐桌，寫下圓滿團圓的好意象，更帶入充滿儀式感的用餐氛圍；連結廚房的出入口，貼心以長虹玻璃打造鐵件拉門，滿足透光效果又能防止油煙逸散。



二樓是屬於屋主夫妻的主臥和書房，在輕淺的木質調加入格柵線條，並大大提升樂土比例，以東方的和風視角，詮釋質樸純粹的禪風精神。三樓是小孩的個人空間，哥哥房以英國藍、鍍鈦質材捕捉工業風的冷冽調性；弟弟房則透過暖灰綠、純白和木質的幾何拼貼，加上洞洞板的彈性機能，採簡約手法展現個人美感和品味。



小編的最愛

屬於長輩的四樓區域，寬敞而方正的格局裡，刷上寧靜柔和的莫蘭迪綠，並於窗邊配置電視牆與單椅，打造美好悠閒的休憩環境。





【本文經授權，轉載自設計家，不開放合作夥伴轉載】



