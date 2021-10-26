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開啟三代的新同居生活！超紓壓的北歐風透天別墅，牽起彼此又住得舒適自在

鉅亨網新聞中心
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三代歐風透天別墅北歐風格木皮大理石樂土調性美感貼心玻璃木質打造

編輯 林君逸｜圖片提供 沐澄設計有限公司

想就近照顧年邁的父母，卻又不想犧牲個人的獨立空間嗎？這間 86 坪的透天別墅，援引中性舒適的北歐風格，搭配橡木鋼刷木皮、大理石和樂土等元素，以自然休閒的調性滿足老、中、青三代的美感，加上貼心的分層規劃，讓一家六口維繫感情之餘，也不打擾彼此的生活步調。
 

開啟三代的新同居生活！超紓壓的北歐風透天別墅，牽起彼此又住得舒適自在

Home Data

  • 設計公司：沐澄設計有限公司
  • 設計師：張惠靖
  • 設計風格：北歐風
  • 房屋狀況：新成屋 (5 年以下)
  • 空間坪數：85 / 坪
  • 居住成員：大人：4 人，小孩：2 人
  • 空間格局：六房
  • 主要建材：灰鏡、長虹玻璃、ICI 乳膠漆、超耐磨木地板、歐規系統櫥櫃
  • 房屋類型：透天別墅

 

小編帶你看好宅

想就近照顧年邁的父母，卻又不想犧牲個人的獨立空間嗎？這間 86 坪的透天別墅，援引中性舒適的北歐風格，搭配橡木鋼刷木皮、大理石和樂土等元素，以自然休閒的調性滿足老、中、青三代的美感，加上貼心的分層規劃，讓一家六口維繫感情之餘，也不打擾彼此的生活步調。

一樓是全家互動的公共空間，電視主牆注入大篇幅的淺白灰色系，建立大器優雅的視覺印象，臥榻及沙發背牆分別選擇溫潤木質、樂土，一同圍塑大自然般的無壓氣息。餐廚區域，透過玻璃燈飾巧搭圓型淺灰白色系大理石餐桌，寫下圓滿團圓的好意象，更帶入充滿儀式感的用餐氛圍；連結廚房的出入口，貼心以長虹玻璃打造鐵件拉門，滿足透光效果又能防止油煙逸散。

二樓是屬於屋主夫妻的主臥和書房，在輕淺的木質調加入格柵線條，並大大提升樂土比例，以東方的和風視角，詮釋質樸純粹的禪風精神。三樓是小孩的個人空間，哥哥房以英國藍、鍍鈦質材捕捉工業風的冷冽調性；弟弟房則透過暖灰綠、純白和木質的幾何拼貼，加上洞洞板的彈性機能，採簡約手法展現個人美感和品味。

小編的最愛
屬於長輩的四樓區域，寬敞而方正的格局裡，刷上寧靜柔和的莫蘭迪綠，並於窗邊配置電視牆與單椅，打造美好悠閒的休憩環境。

 


 

【本文經授權，轉載自設計家，不開放合作夥伴轉載】


 

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