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奢華大器的現代風休閒豪邸！讓生活縈繞於高質感的美學品味

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奢華大器休閒質感透天別墅設計師居宅定義木皮客廳電視牆背牆豪宅時尚

編輯 曾紫婕｜圖片提供 蒔築設計有限公司

此案為 164 坪的 5 層透天別墅，蒔築設計 朱皇蒔設計師將居宅定義為「休閒豪邸」，戶外不僅擁有 2000 坪的景觀設計，更將庭園、水池、籃球場等機能融入其中，而居家空間則以樓層劃分公私領域，B1 及 1 樓為公共空間，其餘則為私人領域，快跟著小編來開箱這奢華大器的現代豪邸吧！
 

奢華大器的現代風休閒豪邸！讓生活縈繞於高質感的美學品味

Home Data

  • 設計公司：蒔築設計有限公司
  • 設計師：朱皇蒔
  • 設計風格：現代風
  • 房屋狀況：新成屋 (5 年以下)
  • 空間坪數：164 / 坪
  • 居住成員：大人：4 人，小孩：1 人
  • 空間格局：六房以上
  • 主要建材：壁紙、鐵件、大理石、磁磚、噴漆、鏡面、木皮
  • 房屋類型：透天別墅

 

小編帶你看好宅

此案為 164 坪的 5 層透天別墅，蒔築設計 朱皇蒔設計師將居宅定義為「休閒豪邸」，戶外不僅擁有 2000 坪的景觀設計，更將庭園、水池、籃球場等機能融入其中，而居家空間則以樓層劃分公私領域，B1 及 1 樓為公共空間，其餘則為私人領域，快跟著小編來開箱這奢華大器的現代豪邸吧！

一樓入門玄關處鋪設相異深淺的石材地坪，並將隱喻屋主家族姓氏的開頭 C 藏匿於其中，動線中央設置發光黃玉石屏風，有效化解穿堂煞的風水疑慮，敞亮的客廳區域更化身公領域的天然景深，襯托出寬敞大器的第一印象；走入客廳空間，大理石紋電視牆瞬間成為目光聚焦處，兩側及下方鏤空設計，讓線性語彙的俐落感漫溢四處，沙發背牆選擇淡雅水墨畫挹注人文底蘊，更以木皮、金屬邊框勾勒沉穩細膩的空間表情；電視牆後方兼具餐櫃機能，而餐廳上方的圓頂天花構築雍容和諧的氛圍，設計師透過自身精湛的設計手法，以色彩、建材創造一家五口凝聚情感與談心交流的居宅場域。

 

小編的最愛

B1 規劃為品酒吧檯、影音視聽空間，吧檯背牆以金屬與木皮形塑立面層次及山景意象，無形中與一樓沙發背牆相互呼應；影音視聽空間則鋪陳繃布材質，隔絕噪音的同時更昇華了空間質感。


 

【本文經授權，轉載自設計家，不開放合作夥伴轉載】


 

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