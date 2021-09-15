 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

超打臉！iPhone漏洞暴露蘋果掃描計畫資安風險

鉅亨網編譯許家華
超打臉！iPhone漏洞暴露蘋果掃描計畫資安風險 (圖片:AFP)
超打臉！iPhone漏洞暴露蘋果掃描計畫資安風險 (圖片:AFP)
Tag
蘋果iPhone駭客兒童掃描色情資安

隱私專家表示，蘋果 (AAPLI-US) 週一發布軟體更新，以修復其隱私漏洞，凸顯蘋果本月初為改善而推遲的另一個計畫存在風險。

蘋果 8 月為協助遏止兒童色情犯罪釋出一項計畫，透過加密程序和人工掃描 iPhone 用戶的雲端照片，過濾出散播兒童色情資訊的犯罪者，儘管獲得兒童權益保護團體大力支持，但反對者批評這將成為政府和駭客入侵的管道，迫使蘋果在釋出計畫 3 日後又宣布暫緩，目前該功能的最終發布日期尚未定案。

然而，網路資安監督組織「公民實驗室 (Citizen Lab)」週一揭露，一家總部位於以色列的網路監控公司 NSO Group 開發的間諜軟體，利用 iMessage 漏洞，甚至不需要用戶有所互動 (例如點擊任何連結)，便可入侵蘋果多款設備，影響蘋果 iOS、OSX 和 watchOS 所有版本。報告指出，該間諜軟體曾用以監控一名沙烏地阿拉伯激進份子手機。

網路資安公司 Fundamental Cyber 研究員 Matthew T. Carr 表示，「蘋果的責任是確保這不包含任何漏洞，但我們剛好目睹蘋果失責。」

蘋果資安工程和架構部門主管 Ivan Krstić表示，針對公民實驗室揭露的 iPhone 漏洞，蘋果已迅速採取行動，發布了修正的更新版。

NSO 沒有回應置評請求。國家政府將該公司產品當作間諜工具用在視為對手的身上，使該公司遭輿論攻擊。該公司高層先前回應，他們不對最終用戶如何部署他們的產品負責。

至於蘋果，Carr 表示，將個資蒐集工具安置在用戶的個人設備中，這本身就是危險的行為。「點到點的加密旨在保護傳輸中的數據，但一旦出現這樣的漏洞，你有什麼隱私 app 都沒用了。」

監控技術監督項目公司 (Surveillance Technology Oversight Project) 執行董事 Albert Fox Cahn 批評，蘋果就想兩頭好處全拿，「它希望顧客相信蘋果隱私保護具黃金標準，但另一方面，蘋果也開始推出新監視功能，讓外國政府可以輕鬆擴大這些功能，針對美國人做出行動。」

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞