超打臉！iPhone漏洞暴露蘋果掃描計畫資安風險

隱私專家表示，蘋果 (AAPLI-US) 週一發布軟體更新，以修復其隱私漏洞，凸顯蘋果本月初為改善而推遲的另一個計畫存在風險。

蘋果 8 月為協助遏止兒童色情犯罪釋出一項計畫，透過加密程序和人工掃描 iPhone 用戶的雲端照片，過濾出散播兒童色情資訊的犯罪者，儘管獲得兒童權益保護團體大力支持，但反對者批評這將成為政府和駭客入侵的管道，迫使蘋果在釋出計畫 3 日後又宣布暫緩，目前該功能的最終發布日期尚未定案。

然而，網路資安監督組織「公民實驗室 (Citizen Lab)」週一揭露，一家總部位於以色列的網路監控公司 NSO Group 開發的間諜軟體，利用 iMessage 漏洞，甚至不需要用戶有所互動 (例如點擊任何連結)，便可入侵蘋果多款設備，影響蘋果 iOS、OSX 和 watchOS 所有版本。報告指出，該間諜軟體曾用以監控一名沙烏地阿拉伯激進份子手機。

網路資安公司 Fundamental Cyber 研究員 Matthew T. Carr 表示，「蘋果的責任是確保這不包含任何漏洞，但我們剛好目睹蘋果失責。」

蘋果資安工程和架構部門主管 Ivan Krstić表示，針對公民實驗室揭露的 iPhone 漏洞，蘋果已迅速採取行動，發布了修正的更新版。

NSO 沒有回應置評請求。國家政府將該公司產品當作間諜工具用在視為對手的身上，使該公司遭輿論攻擊。該公司高層先前回應，他們不對最終用戶如何部署他們的產品負責。

至於蘋果，Carr 表示，將個資蒐集工具安置在用戶的個人設備中，這本身就是危險的行為。「點到點的加密旨在保護傳輸中的數據，但一旦出現這樣的漏洞，你有什麼隱私 app 都沒用了。」

監控技術監督項目公司 (Surveillance Technology Oversight Project) 執行董事 Albert Fox Cahn 批評，蘋果就想兩頭好處全拿，「它希望顧客相信蘋果隱私保護具黃金標準，但另一方面，蘋果也開始推出新監視功能，讓外國政府可以輕鬆擴大這些功能，針對美國人做出行動。」