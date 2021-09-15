蘋果紅了 這兩檔5G ETF淨值頻創新高

iPhone 13 來了，根據調研公司 Counterpoint 的資料顯示，蘋果第二季出貨量依然創下歷史新高，占全球智慧手機總收入的 40%。隨著全球 5G 網路設備持續增加，加上歐美購物季將展開，銷售量將可望進一步擴展。受惠於此，投資全球 5G 相關的 ETF，如元大全球未來通訊 (00861-TW)、元大未來關鍵科技 (00876-TW)，淨值頻創新高。

元大投信指數團隊表示，根據 Strategy Analytics 數據，市場對於 5G 手機的需求相當強勁，尤其是在中國、美國，以及西歐等國家地區，2021 一整年全球 5G 手機出貨量將達到 6.24 億部，這個數字將遠高於 2020 全年的 2.69 億部，投資人可以投資相關 ETF 來參與智慧手機及 5G 關鍵科技的強大需求。

法人表示，打開各家公司的智慧手機或網路設備，可以發現，一台 5G 智慧手機或 5G 網路設備的零組件來自於全球各國，可能包含台灣、美國、日本、韓國、歐洲、中國等等，沒有一個國家可以獨立生產完成，因此布局 5G 相關投資，最好的方式就是投資全球型 ETF，透過指數化的選擇，才不會遺漏相關受惠個股。