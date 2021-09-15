 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

蘋果紅了 這兩檔5G ETF淨值頻創新高

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
蘋果紅了 這兩檔5G ETF淨值頻創新高。（圖：AFP)
蘋果紅了 這兩檔5G ETF淨值頻創新高。（圖：AFP)
Tag
蘋果iPhone5GETF

iPhone 13 來了，根據調研公司 Counterpoint 的資料顯示，蘋果第二季出貨量依然創下歷史新高，占全球智慧手機總收入的 40%。隨著全球 5G 網路設備持續增加，加上歐美購物季將展開，銷售量將可望進一步擴展。受惠於此，投資全球 5G 相關的 ETF，如元大全球未來通訊 (00861-TW)、元大未來關鍵科技 (00876-TW)，淨值頻創新高。

元大投信指數團隊表示，根據 Strategy Analytics 數據，市場對於 5G 手機的需求相當強勁，尤其是在中國、美國，以及西歐等國家地區，2021 一整年全球 5G 手機出貨量將達到 6.24 億部，這個數字將遠高於 2020 全年的 2.69 億部，投資人可以投資相關 ETF 來參與智慧手機及 5G 關鍵科技的強大需求。

法人表示，打開各家公司的智慧手機或網路設備，可以發現，一台 5G 智慧手機或 5G 網路設備的零組件來自於全球各國，可能包含台灣、美國、日本、韓國、歐洲、中國等等，沒有一個國家可以獨立生產完成，因此布局 5G 相關投資，最好的方式就是投資全球型 ETF，透過指數化的選擇，才不會遺漏相關受惠個股。 

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞