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亞太防疫有成 退休財務分數全球第二

鉅亨網記者郭幸宜 台北
法盛調查，亞太地區因防疫有成，退休財務全球第。(圖：AFP))
法盛調查，亞太地區因防疫有成，退休財務全球第。(圖：AFP))
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退休疫情新加坡日本

根據法盛投資管理所發布的最新全球退休指數 (Global Retirement Index，GRI)，其中亞太地區在退休後財務分項指數上排名第二，而在該分項指數排名前五的國家中有四個位於亞太地區，名次依序為新加坡、紐西蘭、澳洲與韓國，主要是防疫成效好，有助於穩定退休財務健全。

法盛投資管理和 CoreData 共同制定的 GRI 指數今年邁入第九年，專為退休族群在關注其需求和未來目標時提供指引，並在享受退休的同時擁有最有效的財富保值方式。測量的四個分項指數為退休後財務狀況、健康、物質享受和生活品質。

其中新加坡在退休後財務狀況方面穩居第一，原因在於星國不論在通膨表現、稅收壓力、扶老比、利率和治理表現優於其他國家，加上銀行不良貸款表現溫和。

至於日本則在亞太地區的健康分項指數中名列榜首，且還領先挪威和盧森堡，位居全球第一，法盛指出，健康分項指數是基於三項指標的表現做評分，包括保險給付的醫療開支、預期壽命和人均醫療支出。

法盛投資管理亞太區主管 Fabrice Chemouny 表示，亞太地區於退休後財務分項指數再次名列前茅，主因應該與其面對疫情時反應迅速，成功保護經濟和退休族的財富，與其他地區相比，亞太地區的狀態維持得還不錯。

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