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iPhone 13系列亮相！最貴要價54400元

鉅亨網編譯羅昀玫
iPhone 13系列亮相！最貴要價54400元 (圖片：AFP)
iPhone 13系列亮相！最貴要價54400元 (圖片：AFP)
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週三 (15 日) 凌晨蘋果 2021 年秋季發表會登場，蘋果發布備受矚目年度旗艦新機 iPhone 13 系列。

iPhone 13 系列延續了前一代機型，提供了 4 款機型選擇，包括 6.1 吋的 iPhone 13、5.4 吋的 iPhone 13 mini、6.1 吋的 iPhone 13 Pro 和 6.7 吋的 iPhone 13 Pro Max。

iPhone 13 系列和去年的設計基本相同，但「瀏海」更小，電池容量更大、螢幕更亮。蘋果全面提升了電池續航力和相機攝影功能，包括增加電影級模式功能。

iPhone 13 系列搭載蘋果 A15 晶片，採用台積電 5 奈米強效版製程 (N5P)，讓手機效能更進步並改善電池使用效率。

(圖片：AFP)
iPhone 13 系列和去年的設計基本相同，但瀏海更小，電池容量更大 (圖片：蘋果)

iPhone 13 具有 1200 萬像素雙相機系統，包括廣角與超廣角相機。與 iPhone 12 不同的是，iPhone 13 和 iPhone 13 mini 的雙鏡頭則改為斜對角排列。

iPhone 13 mini 擁有 iPhone 13 一樣的功能，僅尺寸方面不同。

(圖片：AFP)
iPhone 13 和 iPhone 13 mini 的雙鏡頭則改為斜對角排列 (圖片：蘋果)

iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 尺寸分別為 6.1 吋和 6.7 吋，外殼採醫療級特製不鏽鋼製成，機身正面玻璃採用無比耐用的超瓷晶盾。

(圖片：AFP)
iPhone 13 Pro/ Pro Max 有四色可供選擇 (圖片：蘋果)

iPhone 13 Pro/ Pro Max 採用超 Retina XDR 顯示器具備 ProMotion 技術，支援 120Hz 螢幕更新率，提供更快、更亮、更靈敏的顯示器。

蘋果 (AAPL-US) 提供了歷年來最大的相機升級，無論在硬體、軟體方面，雖然同樣是望遠、廣角與超廣角相機，但 iPhone 13 Pr/Max 有了微距攝影功能。

iPhone 13 和 iPhone 13 mini 有 5 款顏色可供選擇，包括星光、午夜、藍、粉紅和紅色。容量有 128GB、256GB、512GB 選項。

  • iPhone 13 mini 售價最低為台幣 22900 元，最高為台幣 33400 元。
  • iPhone 13 售價最低為台幣 25900 元，最高為台幣 36400 元。

iPhone 13 Pro/ Pro Max 色系選擇較 iPhone 13 少，僅有天峰藍、銀色、金色和石墨色等四色，容量有 128GB、256GB、512GB 和 1TB 選項。

  • iPhone 13 Pro 售價最低為台幣 32900 元，最高為台幣 50400 元
  • iPhone 13 Pro Max 售價最低為台幣 36900 元，最高為台幣 54400 元。

蘋果官網顯示，果迷可自台北時間 9 月 17 日晚上 8 點開始預訂，9 月 24 日開始發售。

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