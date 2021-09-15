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防疫自煮需求增 食品業今年產值可望連六年創高

鉅亨網記者劉韋廷 台北
防疫自煮需求大增，食品業今年產值可望連六年創高。(圖:AFP)
防疫自煮需求大增，食品業今年產值可望連六年創高。(圖:AFP)
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經濟部統計處食品業產值

經濟部統計處今 (15) 日發布產業經濟簡訊，受惠民眾自煮、防疫儲備需求升高，加上原物料價格上揚，今年上半年食品業產值達 2457 億元、年增 7.8%，預期全年在宅食經濟延續、國產供給量與市場價格增加下，產值可望連續六年成長，續創新高。

從類別分析，統計處表示，今年在防疫居家考量助推下，前 6 個月肉類加工及保藏業、其他食品業，受惠民眾自煮、防疫儲備需求升高，分別年增 9.22%、4.92%，動植物油脂業則受原物料價格上揚影響，產值大增 56 億元，年增 28.11%。

統計處指出，食品業是我國重要民生工業之一，自 2010 年起產值穩定成長，2013 年首度突破 4000 億元大關，去年產值則衝上 4727 億元，年增 2.12%，續創歷史新高，也是連續五年正成長。

統計處進一步分析，去年占比 44% 的其他食品業，受 COVID-19 影響冷藏餐食、其他烘焙炊蒸食品、精緻茶等業別，產值達 2060 億元、年減 2.01%，中斷連續 17 年正成長，反觀內類加工及保藏業，因民眾在家自行烹煮，推升冷凍肉類、雞肉產值攀高，合計產值達 1323 億元、年增 7.43%，占比達 28%。

(圖:經濟部統計處提供)
(圖: 經濟部統計處提供)

 

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