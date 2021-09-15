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〈五倍券來了〉官網正式上線 加碼券一站式勾選 每人最多抽中4種券

鉅亨網新聞中心
行政院政務委員唐鳳(中)。(圖：政院共訊)
行政院政務委員唐鳳(中)。(圖：政院共訊)
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唐鳳行政院振興五倍券加碼券部會抽籤

振興五倍券官網今 (15) 日中午正式上線，行政院政務委員唐鳳親自示範如何共同綁定，以及一站式勾選所有部會的加碼券，他指出，加碼券周周抽籤，4 周下來每人最多可中 4 種券。

行政院召開五倍券官網啟動記者會，唐鳳說明，主要分為三大區塊，首先是數位五倍券，9 月 22 日起開放數位綁定，無論是信用卡、行動支付或電子票證，民眾可選擇最常用的數位支付方式，他指出，今年他預計會綁定中華郵政台灣 Pay。

唐鳳進一步表示，今年多了共同綁定方法，透過健保快易通 App 獲取家人的 OTP 代碼輸入後，即可輕鬆綁定，1 個主綁人最多可加 4 個家人，若有讀卡機也可以在電腦上完成。另外一種共同綁定方法則是帶健保卡到超商事務機，點選共同綁定插入健保卡，再依序插入親友健保卡，最後再次插入主綁人健保卡，即可完成。

至於紙本券領取與去年差不多，民眾到超商插健保卡預定，依簡訊通知到原店領取，第一梯次預定為 9/25-10/1，領取時間為 10/08-10/21；第二梯次預定為 10/25-10/31，領取時間為 11/08-11/21，此外，全聯、美廉社、屈臣氏、康是美等通路也開放領券，但須先上五倍券官網預定。

此外，紙本券也可以到中華郵政網站、電話預約，將於 10/4 開放，10/12 開始領取，全國郵局均可領取。

今年加碼券統一在五倍券官網登記，自 9/22 起開放，唐鳳說明，就算你還沒領到紙本券或數位綁定，也可搶先登記勾選加碼券；至於共同加碼券登記，唐鳳說，要先個人綁定，再進行共同綁定，網頁會自動帶出所有共同綁定人，即可勾選想參與的加碼券。

另一種共同加碼券登記方式，就是在超商取得共同綁定單據後，掃描小白單的 QR Code，進入網站後即可勾選加碼券。

關於加碼券要怎麼抽籤？唐鳳表示，10/11 至 11/05 四周期間，只要登記一次，就可周周抽籤，一中籤馬上簡訊通知，由面額 1000 元的國旅券及 i 原券打頭陣，於每周二抽籤，農遊券、藝 Fun 券則於每周三登場，動滋券、客庄券為每周四抽出，地方創生券為每周五上午，每個人一周只會中一個部會的籤，最多可中四種券。

唐鳳特別替經濟部宣傳，面額 500 元的好食券免抽籤，前 400 萬名數位綁定者即可獲得，餐飲、糕餅、夜市、市場都可使用。

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