市場續觀望 台股靠Q4消費旺季拉抬多頭氣勢

市場買盤觀望，導致台股持續狹幅震盪整理，法人指出，隨著第四季美國感恩節、聖誕節消費旺季行情到來，加上台灣疫情受控、消費信心回升，10 月振興券發放，配合疫苗覆蓋率提升，都將有助內需動能回升。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光指出，從評價面來看，企業的股東權益報酬率 (ROE) 較過去提高，目前居於新興市場之冠、全球第二高水位，在台股本益比降至合理區間之下，股價修正後的逢低進場良機已經浮現。

根據統計，今年以來外資已賣超近 5200 億台幣，逼近去年一整年的 5400 億台幣，7 月就賣超 1200 多億台幣，導致台股在高檔震盪不斷。

但從總經面來看，美國參議院通過 1 兆美元基礎建設計畫，眾議院可望在 9 月中旬通過，2021 年第四季到 2022 年第二季民主黨推動 3.5 兆美元預算框架，內容涵蓋氣候變遷投資、醫療保險、稅收抵減項目，透過預算協商程序推動將無須共和黨支持。

詹祖光說，第四季是美國感恩節、聖誕節消費旺季，隨著台灣疫情受控，消費信心回升至疫情爆發前水準，10 月振興券發放、疫苗覆蓋率提升，都有助內需回溫。

在評價面，台灣現在股東權益報酬率和股價淨值比 (PB) 均較過去提高，尤其台灣企業的股東權益報酬率更在新興市場居冠，為全球第二高，根據歷史經驗，每年 9 到 10 月通常是台股逢低進場的佈局時點，也就是在台股本益比降至 15 倍的相對低檔下逢低進場，可望參與第四季旺季行情的時點。



