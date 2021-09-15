日經：拜騰陷入破產危機後 鴻海近期已中斷合作關係

日經亞洲 (Nikkei Asia) 周三 (15 日) 引述知情人士報導，鴻海 (2317-TW) 旗下富士康科技集團與拜騰汽車在電動車方面的合作關係已經中斷，因對方的債務狀況和股東結構超出富士康預期，目前鴻海已將重心轉移到其他電動車專案，與泰國國家石油公司 (PTT) 成立合資公司即是一例。

富士康 1 月宣布將在 2022 年第 1 季，幫助拜騰量產首款電動車 M-Byte，但多個消息來源表示，這項計畫不到六個月就終止，其中一位知情人士說：「拜騰計畫雖然沒有正式終止，但現在要推進這項計畫充滿挑戰。」

另一位消息人士說，據悉富士康一些員工仍駐留在拜騰工廠，但基本上已經開始打包東西，準備必要時結束合作，他並透露，一些參與該計畫的高階主管甚至已經離開富士康，富士康的重心已經不在拜騰身上。

拜騰是中國受矚目的電動車公司之一，但首款量產車 M-Byte 迄今難產，且今年 7 月遭公司債權人向法院聲請破產。

三名知情人士說，拜騰的債務問題、加上負責的股東結構 (涉及中國地方政府)，讓情況遠遠超出富士康的預期。

彭博 7 月曾報導，拜騰主要債權人中國第一汽車集團已取得拜騰控股權並指派董事長，可能使拜騰和鴻海的合作生變，當時鴻海僅回應，等拜騰完成重組再決定未來合作關係。

日經指出，中止與拜騰合作關係，對鴻海跨足電動車的野心是一項挫敗，但財務影響很小。鴻海 1 月宣布與拜騰合作，曾被外界視為雙贏，拜騰能獲得鴻海供應鏈管理和營運支持，而鴻海能取得電動車製造的知識和經驗。

財務影響方面，雖然鴻海 1 月開始就派員工並投資行政管理資源，但直到大概 6 月底雙方中止合作這段期間，富士康尚未採購生產設備。

據了解，鴻海目前把電動車發展的重心轉移到其他進行中的計畫，包括和超過 10 家科技公司敲定研發合作，過去一年半以來也陸續和供應車廠、軟體開發商和材料供應商簽署協議，例如與 Stellantis 合作聯網車的軟體開發。

知情人士說，鴻海預定 2023 年在美國和泰國興建汽車組裝廠的計畫，也正進行當中。

鴻海與裕隆 (2201-TW) 合資公司在歐洲打造的第一輛電動車，預定 10 月 18 日在「鴻海科技日」正式亮相。