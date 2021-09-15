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〈拜習通話〉遭習近平拒絕面對面峰會？拜登急忙否認

鉅亨網編譯余曉惠
(圖:AFP)
(圖:AFP)
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拜習美中拜登習近平

美國總統拜登日前致電中國國家主席習近平，有媒體報導，拜登在 90 分鐘談話中曾向提議舉辦面對面會議，卻遭對方一口回絕，拜登周二 (14 日) 急忙否認此事。

英國金融時報援引多個消息來源報導，習近平並未接受拜登當面會晤的提案，僅要求美國對中國的態度別那麼尖銳。當記者向拜登求證習近平是否不想面對面談話，拜登說：「這不是真的。」

白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 稍早透過聲明說，「報導未真實呈現電話對談。」

但路透報導，一名知悉電話會談內容的消息來源說，報導內容是正確的，「習近平很明顯威脅，(美國) 應該先改善語調和雙方關係。」

根據金融時報的報導，拜登提議舉辦峰會，作為未來與習近平交流的幾個可選項，儘管拜登並未期待立即獲得回應。報導也說，雖然拜登無意舉辦所謂的拜習會，但白宮相信這是因為疫情影響。

彭博報導，習近平自疫情爆發至今，超過 600 天未離開中國，預計下周聯合國大會在紐約登場時也不會現身。

路透也說，預定 10 月在義大利舉辦的 G20 高峰會，原本被視為是拜習兩人面對面接觸的可能機會，但習近平自去年初疫情爆發後，就不曾出國。

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