精確現增普通股今起申購 資金將投入東歐新廠興建

中信證券主辦精確實業 (3162-TW) 發行現金增資普通股共 33000 張，每股價格 40 元，今 (15) 日至 17 日開始申購， 9 月 23 日抽籤，預計 10 月 1 日現金增資新股發放上櫃。隨著電動車浪潮來臨，精確本次募集資金將全數投入興建東歐塞爾維亞廠，預期 2023 年起開始出貨歐洲車廠，增添營運新動能。

中信證說明，精確現增其中 26,400 張為原股東認購、3,300 張為員工認購，剩餘 3,300 張依法對外公開承銷，募集資金將投入興建塞爾維亞廠，此廠未來主要生產德國大眾 MEB 電池盒壓鑄件產品，預計年底前完工，明年第三季車廠開始認證，預期 2023 年可出貨歐洲車廠。

精確是全球百大汽車零件供應商敏實集團 (0425-HK) 的轉投資公司，過去以生產自行車零組件為主，2018 年在敏實入股後跨足汽車零組件領域，去年營運終結連 7 年虧損的低潮，目前車用零組件產量和營收，已超過其他鋁材及自行車零組件，顯示轉型車用領域有成。

精確目前以鋁擠出產品為主，後續將朝向鋁壓鑄產品，並布局新能源車領域，將攜手東風日產，推動鋁合金材料在地化研發，相關產品預計明年開始出貨，逐步成為全球第二家材料供應商。

另一方面，中國億緯鋰能也認可精確研發汽車電池盒的能力，精確取得進入中國市場供應鏈的門票，相關產品預計年底陸續出貨。