 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

蘋果手機、平板新品齊發 機殼廠添新動能

鉅亨網記者魏志豪 台北
蘋果手機、平板新品齊發 機殼廠添新動能。(鉅亨網資料照)
蘋果手機、平板新品齊發 機殼廠添新動能。(鉅亨網資料照)
Tag
機殼廠蘋果iPhoneiPad鴻海鴻準可成

蘋果周二舉辦秋季新品發表會，推出新一代 iPhone、iPad，儘管此次 iPhone 13 規格並未有顯著升級，但整體銷量仍可望較去年增加，加上 iPad mini 改款後受青睞，也挹注機殼供應商如鴻準 (2354-TW)、可成 (2474-TW) 等後市營運。

外資預估，由於 iPhone 13 性能與價格有吸引力，蘋果下半年備貨量高達 8500-9000 萬支，高於去年 iPhone 12 同期的銷售表現，有助供應鏈台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 等下半年營運。

鴻準為鴻海旗下機殼廠，今年也持續擔任 iPhone 高階不鏽鋼邊框的主力供應商，外資看好，在 iPhone 機殼出貨帶動下，鴻準下半年營收將逐季走高，第四季估達 382.71 億元，創下 3 年來新高。

此外，鴻準近期也配合集團規劃，布局電動車市場，透過輕量化鋁合金壓鑄技術，供應電動車車殼，今日更隨著鴻華先進新款車型提前曝光，股價一度強漲 7%，終場漲幅收斂至 3.5%。

可成則為 iPad、Macbook 的機殼供應商，隨著蘋果推出新一代產品，可成身為供應鏈成員也受惠，預期第三季營收仍可維持第二季水準。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
鴻準2354可成2474台積電2330鴻海2317
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞