載舟覆舟！蘋果隻字不提衛星電話 衛星股趴倒 Globalstar重挫22%

iPhone 13 已經亮相，但蘋果 (AAPL-US) 對衛星功能隻字未提，美國衛星通信公司 Globalstar (GSAT-US) 股價週二 (14 日) 重挫逾 22% 。

Globalstar 股票過去一個月打了蘋果光，漲逾 26%，更在 8 月 30 日飆漲 63% 之多，因《MacRumors》報導稱新款 iPhone 將搭載高通 (QCOM-US) 晶片，能連接到低地球軌道的太空衛星。

Globalstar 過去一個月股價走勢

新款 iPhone 已經問世，雖然具有多種功能和升級，但似乎不具備衛星功能，或者至少蘋果沒有對此發表任何評論，這使 Globalstar (GSAT-US) 週二 (14 日) 重挫 22.91%，收每股 1.75 美元，其他衛星股也大跌，包括 Iridium Communications (IRDM-US) 下跌 3.5% 至 45.92 美元、AST SpaceMobile (ASTS-US) 下挫 5.4% 至 11.62 美元。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 總結發布會，稱蘋果是「他最喜歡、最會操作 5G 轉型的大型科技公司。」