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iPhone 13系列亮相！蘋果秋季發表會登場

鉅亨網編譯羅昀玫
新iPhone亮相！蘋果秋季發表會登場 (圖片：AFP)
新iPhone亮相！蘋果秋季發表會登場 (圖片：AFP)
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蘋果iPhoneiPhone 13秋季發表會Apple Watch Series 7Apple WatchApple TV+

蘋果秋季發表會終於在台灣時間 15 日凌晨登場，全球已有超過 200 萬名觀眾線上收看蘋果的 YouTube 直播，蘋果發布了 iPhone 13 系列、新 iPad、全新 iPad Mini 和 Apple Watch Series 7 等多款新品。

蘋果秋季新品發表會開場，蘋果意外先以短片介紹 Apple TV+ 影片，接著硬體新品才正式亮相。

首先打頭陣的是新款 iPad。

蘋果推出了第九代 iPad，採用 A13 處理器仿生晶片，升級到更好的 12 兆畫素前置鏡頭，支援 True Tone 顯示技術，提供更快的應用程序、更流暢的界面交互以及更好的整體體驗。

(圖片：蘋果)
蘋果推出了第九代 iPad (圖片：蘋果)

接著蘋果發布 iPad Mini 6，螢幕尺寸縮小至 8.3 吋，外型經過重新設計，邊框更窄，機身將更輕薄、邊緣更平坦，最重要的是取消 Home 鍵。

(圖片：AFP)
蘋果發布 iPad Mini 6 (圖片：蘋果)

蘋果推出全新 Apple Watch Series 7

與去年的 Apple Watch Series 6 機型相比，新機型螢幕面積增加 20%，但保留帶有圓角邊緣的工業設計，但蘋果意外沒有確定發貨日期，顯示蘋果在量產方面遭遇了挑戰。

(圖片：AFP)
蘋果還發表全新 Apple Watch Series 7 (圖片：蘋果)

備受矚目的 iPhone 新機登場，一如外界預期，蘋果將新 iPhone 命名為 iPhone 13 系列。

外型方面，iPhone 13 系列和去年的設計基本相同，但瀏海更小，電池容量更大。

iPhone 13 系列搭載蘋果 A15 晶片，採用台積電 5 奈米強效版製程 (N5P) 讓效能更進步、電池使用效率改善。

與去年 iPhone 12 一樣， iPhone 13 系列支援 5G，蘋果表示，新機適用於 60 個國家 / 地區的電信營運商。

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